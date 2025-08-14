Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească

Clătitele nu au nevoie de praf de copt și nu trebuie să fie groase pentru a fi delicioase. Această rețetă simplă îți garantează clătite subțiri, fine și ușor elastice, perfecte pentru a fi umplute cu dulceață, ciocolată sau brânză dulce.
Cuprins:
- Ce ingrediente îți trebuie pentru clătitele perfecte
- Cum se prepară corect clătitele
- Sfaturi utile pentru păstrarea clătitelor
Ce ingrediente îți trebuie pentru clătitele perfecte
Pentru a face clătitele perfecte, avem nevoie de următoarele ingrediente:
- 250 g făină albă
- 500 ml lapte
- 2 ouă
- 1 lingură zahăr
- Un praf de sare
- lingură de ulei sau unt topit
Cum se prepară corect clătitele
Potrivit revistei Click! Există o serie de pași pentru a face clătite perfecte, printre aceștia se numără:
- Amestecă ingredientele lichide – Într-un bol mare, bate ouăle cu un praf de sare și zahăr, apoi adaugă laptele și uleiul.
- Adaugă făina –făina trebuie cernută treptat, amestecând constant cu telul pentru a preveni formarea cocoloașelor. Aluatul trebuie să fie fluid, dar nu prea apos. Dacă este prea gros, mai pune puțin lapte.
- Lasă aluatul să se odihnească – Acoperă bolul și lasă compoziția 20-30 de minute la temperatura camerei.
- Coace clătitele – Încălzește o tigaie antiaderentă, unge-o cu puțin ulei sau unt, apoi toarnă un polonic mic de aluat, rotind tigaia pentru a se întinde uniform.
- Întoarce clătitele – Coace aproximativ 1-2 minute pe prima parte, până când apar ușor pete aurii pe margini, apoi întoarce și mai lasă încă 30-40 de secunde.
Sfaturi utile pentru păstrarea clătitelor
Clătitele devin mai aromate dacă în compoziție se adaugă esență de vanilie sau coajă de lămâie rasă.
Dacă preferi o variantă sărată, elimină zahărul și umplutura poate fi din brânză sărată, spanac sau ciuperci. Acestea pot fi păstrate în frigider timp de una-două zile, acoperite, și se pot reîncălzi rapid într-o tigaie uscată sau la microunde.
Pentru congelare, clătitele se separă cu hârtie de copt, se pun într-o pungă și se pot păstra la congelator până la două luni.