Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească

Clătitele nu au nevoie de praf de copt și nu trebuie să fie groase pentru a fi delicioase. Această rețetă simplă îți garantează clătite subțiri, fine și ușor elastice, perfecte pentru a fi umplute cu dulceață, ciocolată sau brânză dulce.

Cuprins:

Ce ingrediente îți trebuie pentru clătitele perfecte

Cum se prepară corect clătitele

Sfaturi utile pentru păstrarea clătitelor

Ce ingrediente îți trebuie pentru clătitele perfecte

Pentru a face clătitele perfecte, avem nevoie de următoarele ingrediente:

250 g făină albă

500 ml lapte

2 ouă

1 lingură zahăr

Un praf de sare

lingură de ulei sau unt topit

Cum se prepară corect clătitele

Potrivit revistei Există o serie de pași pentru a face perfecte, printre aceștia se numără:

Amestecă ingredientele lichide – Într-un bol mare, bate ouăle cu un praf de și zahăr, apoi adaugă laptele și uleiul.

– Într-un bol mare, bate ouăle cu un praf de și zahăr, apoi adaugă laptele și uleiul. Adaugă făina –făina trebuie cernută treptat, amestecând constant cu telul pentru a preveni formarea cocoloașelor. Aluatul trebuie să fie fluid, dar nu prea apos. Dacă este prea gros, mai pune puțin lapte.

–făina trebuie cernută treptat, amestecând constant cu telul pentru a preveni formarea cocoloașelor. Aluatul trebuie să fie fluid, dar nu prea apos. Dacă este prea gros, mai pune puțin lapte. Lasă aluatul să se odihnească – Acoperă bolul și lasă compoziția 20-30 de minute la temperatura camerei.

– Acoperă bolul și lasă compoziția 20-30 de minute la temperatura camerei. Coace clătitele – Încălzește o tigaie antiaderentă, unge-o cu puțin ulei sau unt, apoi toarnă un polonic mic de aluat, rotind tigaia pentru a se întinde uniform.

– Încălzește o tigaie antiaderentă, unge-o cu puțin ulei sau unt, apoi toarnă un polonic mic de aluat, rotind tigaia pentru a se întinde uniform. Întoarce clătitele – Coace aproximativ 1-2 minute pe prima parte, până când apar ușor pete aurii pe margini, apoi întoarce și mai lasă încă 30-40 de secunde.

Sfaturi utile pentru păstrarea clătitelor

Clătitele devin mai aromate dacă în compoziție se adaugă esență de vanilie sau coajă de lămâie rasă.

Dacă preferi o variantă sărată, elimină zahărul și umplutura poate fi din brânză sărată, spanac sau ciuperci. Acestea pot fi păstrate în frigider timp de una-două zile, acoperite, și se pot reîncălzi rapid într-o tigaie uscată sau la microunde.

Pentru congelare, clătitele se separă cu hârtie de copt, se pun într-o pungă și se pot păstra la congelator până la două luni.