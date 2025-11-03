Amalia Bellantoni, fostă candidată a partidului SOS România, și soțul ei, Domenico Bellantoni, au ajuns în atenția autorităților după un incident violent petrecut în Capitală. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini din Sectorul 2, într-un caz care a stârnit numeroase reacții publice.

Ce măsuri au fost dispuse împotriva soților Bellantoni

a anunțat luni, că în urma deciziei magistraților, „față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.”

Decizia vine după ce, duminică, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința celor doi, în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată. Atât Amalia, cât și soțul ei, au fost reținuți în urma descinderii, fiind ulterior prezentați instanței.

Ce s-a întâmplat în seara agresiunii

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19:30. Polițiștii Secției 8 au fost alertați printr-un apel la 112 de o femeie de 66 de ani, care a reclamat că ea și soțul său, în vârstă de 67 de ani, au fost atacați în propria curte.

Conform relatării victimei, agresorii ar fi fost chiar vecinii lor, familia Bellantoni. În timpul conflictului, cei doi ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, suferind răni la nivelul capului și a membrelor. În același context, le-ar fi fost furate mai multe telefoane mobile, ceea ce a determinat încadrarea faptei ca tâlhărie calificată potrivit Adevărul.ro.

Cine este Amalia Bellantoni

Amalia Bellantoni a fost una dintre figurile vizibile ale partidului . Ea a candidat la alegerile europarlamentare, ocupând poziția 12 pe lista formațiunii. De asemenea, a fost propusă de același partid pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași.

Înainte de implicarea politică, Amalia Bellantoni a lucrat ca însoțitor de zbor pentru mai multe companii aeriene. Cariera ei în aviație s-a încheiat după ce l-a cunoscut pe Domenico Bellantoni, un cetățean italian cu care s-a căsătorit și alături de care s-a stabilit la București.

Ce urmează în anchetă

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele agresiunii și gradul de implicare al fiecăruia dintre suspecți. Domenico Bellantoni rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce va fi supravegheată la domiciliu pe durata anchetei.

Cazul Amalia Bellantoni readuce în atenție comportamentul controversat al unor foști candidați politici și ridică semne de întrebare asupra responsabilității publice a celor care au aspirat la funcții de conducere.