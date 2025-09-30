B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!

Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!

B1.ro
30 sept. 2025, 18:30
Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
Sursa foto: Ionel Bogdan / Facebook

Deputatul liberal Ionel Bogdan a luat astăzi poziție față de atacuri venite în ultimele săptămâni din partea foștilor miniștrii de Finanțe și al Muncii Adrian Câciu și Marius Budăi. Cei doi lideri PSD au adoptat un discurs critic constant la adresa guvernării, deși partidul din care fac parte pretinde că este un partener corect în cadrul Coaliției.

„Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi. Zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt «vocea critică» a PSD”, a scris Ionel Bogdan într-un mesaj public.

Deputatul PNL arată că această strategie nu arată un „Noul PSD”, ci doar readucerea în prim-plan a acelorași personaje politice. „Dacă acesta este «Noul PSD», dar tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan – aceleași figuri reșapate și gălăgioase – atunci nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi, care ne-au dus și în trecut pe drumuri greșite”, a subliniat Bogdan.

Liberalul spune că PSD ar putea promova politicieni competenți și responsabili, dar aceștia sunt împinși în plan secund de vocile celor care se impun prin zgomot și atacuri. „Sunt convins că PSD are și oameni mai pregătiți și mai corecți față de partenerii politici sau sociali. Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie și tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul. Nu cred că asta arată că votul oamenilor a fost cu adevărat înțeles”, a adăugat Ionel Bogdan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Politică
Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Politică
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
PNRR, salvat prin rectificare: un miliard de euro recuperați pentru educația din România
Politică
PNRR, salvat prin rectificare: un miliard de euro recuperați pentru educația din România
Bolojan continuă reformele, FMI confirmă traiectoria corectă a României
Politică
Bolojan continuă reformele, FMI confirmă traiectoria corectă a României
Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează o parte din bugetul alocat pe 2025. Despre ce sumă este vorba
Politică
Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează o parte din bugetul alocat pe 2025. Despre ce sumă este vorba
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
Politică
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
„Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament
Politică
„Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Alfred Simonis. Despre ce au discutat cei doi
Politică
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Alfred Simonis. Despre ce au discutat cei doi
Ultima oră
18:59 - A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
18:49 - Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
18:48 - Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani”
18:27 - Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
18:26 - Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)
18:21 - Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
18:11 - Alimentele care contribuie la un sistem imunitar puternic. Ce trebuie să mâncăm pentru a ne ține departe de răceli
17:48 - Nicușor Dan, la Timișoara. Cu cine a discutat și ce companii a vizitat: „Am fost impresionat de diversitatea și dinamismul economiei locale” (VIDEO)
17:47 - Copii terorizați de educatoare și asistentă, într-o creșă din Arad. Înregistrări șocante: „Dacă faci pe tine, mănânci ciocolată maro”
17:15 - PNRR, salvat prin rectificare: un miliard de euro recuperați pentru educația din România