Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!

Deputatul liberal Ionel Bogdan a luat astăzi poziție față de atacuri venite în ultimele săptămâni din partea foștilor miniștrii de Finanțe și al Muncii Adrian Câciu și Marius Budăi. Cei doi lideri PSD au adoptat un discurs critic constant la adresa guvernării, deși partidul din care fac parte pretinde că este un partener corect în cadrul Coaliției.

„Dacă te uiți zilele acestea la știri, e imposibil să nu remarci aparițiile domnilor Câciu și Budăi. Zilnic par să concureze cu AUR, SOS sau alți opozanți de profesie, încercând să arate că sunt «vocea critică» a PSD”, a scris Ionel Bogdan într-un mesaj public.

Deputatul PNL arată că această strategie nu arată un „Noul PSD”, ci doar readucerea în prim-plan a acelorași personaje politice. „Dacă acesta este «Noul PSD», dar tot cu Adrian Câciu și Marius Budăi în prim-plan – aceleași figuri reșapate și gălăgioase – atunci nu e de mirare că spațiul public e sufocat de aceleași teorii vechi, care ne-au dus și în trecut pe drumuri greșite”, a subliniat Bogdan.

Liberalul spune că PSD ar putea promova politicieni competenți și responsabili, dar aceștia sunt împinși în plan secund de vocile celor care se impun prin zgomot și atacuri. „Sunt convins că PSD are și oameni mai pregătiți și mai corecți față de partenerii politici sau sociali. Din păcate, tupeul ține loc de ierarhie și tot cei mai slabi ajung să dicteze tonul. Nu cred că asta arată că votul oamenilor a fost cu adevărat înțeles”, a adăugat Ionel Bogdan.