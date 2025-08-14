B1 Inregistrari!
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege

Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege

George Lupu
14 aug. 2025, 17:34
Un nou proiect de lege prevede amenzi uriașe pentru construcțiile fără autorizație. Proprietarii de case riscă sancțiuni de până la 100.000 de lei.

Cuprins

  • Amenzi uriașe pentru construcțiile fără autorizație
  • Care sunt problemele identificate de Ilie Bolojan

Amenzi uriașe pentru construcțiile fără autorizație

Noul proiect de lege îi vizează direct pe proprietarii de locuințe de la curte. Construcțiile ridicate fără autorizație – fie că este vorba de garaje, magazii, grajduri sau alte anexe gospodărești – vor fi sancționate mult mai dur decât până acum.

Potrivit proiectului privind Reforma Administrației Publice Locale, aflat în dezbatere publică din 7 august 2025, amenzile vor porni de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

O anexă ridicată ilegal va fi tratată diferit față de o clădire construită integral fără autorizație.

Pentru clădirile autorizate, dar modificate în afara cadrului legal (extinderi neaprobate, schimbarea destinației, depășirea parametrilor autorizați), sancțiunile vor fi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Amenzi uriașe sunt prevăzute și pentru alte abateri, precum lipsa documentației tehnice sau nerespectarea măsurilor dispuse de autorități, atrag amenzi între 5.000 și 30.000 de lei. Refuzul unui control va fi pedepsit cu o amendă fixă de 10.000 de lei, potrivit cancan.ro.

Proiectul aduce și modificări fiscale. Pentru clădirile construite fără autorizație după 1 august 2001, impozitul va fi dublat timp de 5 ani. În plus, cei care nu își plătesc taxele la termen vor fi penalizați cu majorări de 30% la fiecare șase luni.

Care sunt problemele identificate de Ilie Bolojan

La finalul anului 2024, fostul ministru al Finanțelor Marcel Boloș spunea că sumele de recuperat din taxele și impozitele locale se ridicau la aproape 22 miliarde de lei.

Premierul Ilie Bolojan susține că vor fi introduse măsuri menite să crească capacitatea administrativă. De exemplu, el a afirmat că cei cu datorii la bugetul local nu vor mai beneficia de anumite servicii prestate de primării.

Totodată, Ilie Bolojan a spus că mare parte dintre unitățile administrative sunt subvenționate, motiv pentru care este nevoie de noi reglementări care să eficientizeze activitatea acestora. Ilie Bolojan susține că banii pe care îi vor primi primăriile, sub formă de subvenții, de la bugetul județean sau central vor fi alocați în concordanță cu nivelul de încasare a impozitelor locale.

„O bună parte din administraţie este subvenţionată (…) este neovie să venim cu reglementări legate de salarizare, cu evaluarea personalului – periodică. Dacă îţi faci datoria şi eşti perfornmant să poţi rămâne în continuare”, a spus Bolojan.

