Luna martie 2026 a adus o scădere a activității turistice din România, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor publicate vineri de INS, numărul sosirilor în structurile de cazare a fost mai mic cu 6,3%. În același timp, numărul înnoptărilor în unitățile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, a scăzut cu 8,6%.
Și numărul înnoptărilor a fost mai mic. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în martie 2026 s-au înregistrat aproximativ 1,438 milioane de înnoptări, cu 8,6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii români au generat peste trei sferturi dintre nopțile de cazare, respectiv 75,2%, iar cei străini aproape un sfert, adică 24,8%.
Și durata medie a sejurului a rămas redusă. Românii au petrecut, în medie, 1,8 zile în unitățile de cazare, în timp ce turiștii străini au avut șederi puțin mai lungi, de 2,1 zile. În același timp, gradul de ocupare al spațiilor de cazare a coborât la 19,4%, cu 3,1 puncte procentuale sub nivelul din martie 2025.