Turismul din România, în scădere în 2026. Tot mai puțini turiști și înnoptări în primele luni ale anului

Ana Beatrice
08 mai 2026, 12:00
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Turismul din România, în scădere în martie 2026
  2. Cum a arătat turismul din România în primele trei luni din 2026
  3. Care au fost cele mai vizitate destinații turistice din România

Luna martie 2026 a adus o scădere a activității turistice din România, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor publicate vineri de INS, numărul sosirilor în structurile de cazare a fost mai mic cu 6,3%. În același timp, numărul înnoptărilor în unitățile de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, a scăzut cu 8,6%.

Turismul din România, în scădere în martie 2026

Turismul din România a avut un început de primăvară mai slab decât anul trecut. În luna martie 2026, structurile de cazare au înregistrat 779.100 de turiști. Numărul sosirilor a fost cu 6,3% mai mic față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 78,3% din totalul vizitatorilor, iar cei străini 21,7%.

Și numărul înnoptărilor a fost mai mic. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în martie 2026 s-au înregistrat aproximativ 1,438 milioane de înnoptări, cu 8,6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii români au generat peste trei sferturi dintre nopțile de cazare, respectiv 75,2%, iar cei străini aproape un sfert, adică 24,8%.

Și durata medie a sejurului a rămas redusă. Românii au petrecut, în medie, 1,8 zile în unitățile de cazare, în timp ce turiștii străini au avut șederi puțin mai lungi, de 2,1 zile. În același timp, gradul de ocupare al spațiilor de cazare a coborât la 19,4%, cu 3,1 puncte procentuale sub nivelul din martie 2025.

Cum a arătat turismul din România în primele trei luni din 2026

Primele trei luni ale anului au adus rezultate mai slabe pentru turismul din România. În perioada ianuarie-martie 2026, structurile de cazare au înregistrat aproximativ 2,352 milioane de turiști. Numărul sosirilor a fost cu 5,8% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Turiștiii români au reprezentat 80,5% din totalul vizitatorilor, iar cei străini 19,5%.

Și numărul înnoptărilor a fost mai redus comparativ cu anul trecut. Datele publicate de INS arată că, în primele trei luni din 2026, s-au înregistrat 4,452 milioane de înnoptări, în scădere cu 6,7% față de perioada similară din 2025. Turiștii români au generat 77,6% din totalul nopților de cazare, iar cei străini 22,4%.

Durata medie a șederii a rămas relativ scurtă. Românii au petrecut, în medie, 1,8 zile în unitățile de cazare, în timp ce turiștiii străini au stat aproximativ 2,2 zile. În același timp, gradul de ocupare al locurilor de cazare a coborât la 20,8%, cu 2,5 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în primele trei luni ale anului trecut.

Care au fost cele mai vizitate destinații turistice din România

Capitala a rămas principalul punct de atracție pentru turiști în primele luni ale anului 2026. Potrivit sursei menționate, cele mai multe sosiri în structurile de cazare au fost înregistrate în București, unde au ajuns aproximativ 413.400 de turiști. Pe următoarele locuri s-au aflat Brașov, cu 307.200 de sosiri, și județul Prahova, cu 130.800 de turiști.

Și la capitolul înnoptări, clasamentul a fost condus tot de Capitală. În București s-au înregistrat aproximativ 853.600 de înnoptări, în timp ce Brașov a raportat 598.400, iar Prahova peste 261.000 de nopți de cazare.

Cei mai mulți turiști străini veniți în România au fost din Italia, cu aproximativ 51.600 de persoane. Pe următoarele locuri s-a aflat Germania, de unde au sosit circa 38.500 de turiști. Totodată, din Regatul Unit au venit aproximativ 33.800 de vizitatori.

