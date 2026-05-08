Cum a arătat turismul din România în primele trei luni din 2026

Primele trei luni ale anului au adus rezultate mai slabe pentru . În perioada ianuarie-martie 2026, structurile de cazare au înregistrat aproximativ 2,352 milioane de turiști. Numărul sosirilor a fost cu 5,8% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Turiștiii români au reprezentat 80,5% din totalul vizitatorilor, iar cei străini 19,5%.

Și numărul înnoptărilor a fost mai redus comparativ cu anul trecut. Datele publicate de INS arată că, în primele trei luni din 2026, s-au înregistrat 4,452 milioane de înnoptări, în scădere cu 6,7% față de perioada similară din 2025. Turiștii români au generat 77,6% din totalul nopților de cazare, iar cei străini 22,4%.

Durata medie a șederii a rămas relativ scurtă. Românii au petrecut, în medie, 1,8 zile în unitățile de cazare, în timp ce turiștiii străini au stat aproximativ 2,2 zile. În același timp, gradul de ocupare al locurilor de cazare a coborât la 20,8%, cu 2,5 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în primele trei luni ale anului trecut.

Care au fost cele mai vizitate destinații turistice din România

Capitala a rămas principalul punct de atracție pentru turiști în primele luni ale anului 2026. Potrivit sursei menționate, cele mai multe sosiri în structurile de cazare au fost înregistrate în București, unde au ajuns aproximativ 413.400 de turiști. Pe următoarele locuri s-au aflat , cu 307.200 de sosiri, și județul Prahova, cu 130.800 de turiști.

Și la capitolul înnoptări, clasamentul a fost condus tot de Capitală. În București s-au înregistrat aproximativ 853.600 de înnoptări, în timp ce Brașov a raportat 598.400, iar Prahova peste 261.000 de nopți de cazare.

Cei mai mulți turiști străini veniți în România au fost din Italia, cu aproximativ 51.600 de persoane. Pe următoarele locuri s-a aflat Germania, de unde au sosit circa 38.500 de turiști. Totodată, din Regatul Unit au venit aproximativ 33.800 de vizitatori.