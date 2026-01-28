ANAF distruge mitul „mătușa Tamara”. Fiscul face verificări la rudele celor cu averi mari, dar care declară venituri „zero”

Rudele persoanelor cu venituri nedeclarate sau cu bunuri peste măsura veniturilor vor fi ținta inspectorilor Fiscului. Este anunțul făcut de șeful ANAF, drept replică la acuzația că Fiscul va verifica și ce rude are fiecare contribuabil. Se distruge mitul „mătușa Tamara”

Nu mai merge cu „mătușa Tamara”, anunță ANAF

„Am văzut acum în spațiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva.

O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care își face achiziții de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale și ne spune cât e de bogat și are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF.”, a transmis Adrian Nica, președintele ANAF.

Șeful Fiscului a dat și exemple privind metoda „mătușa Tamara”. Doar că Nica zicea despre câte o bunică.

„Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica… Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aș vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una.

Oamenii aceștia întotdeauna vor apărea în online și vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu își plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere dorește să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările.”, precizează șeful ANAF.

Adrian Nica a respins complet informațiile privind verificări a tuturor rudelor fără un motiv întemeiat.

„Nu venim la unul în control și pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informații se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura.”, a explicat Nica.

Rudele bogate ale politicienilor celebri

Sintagma „mătușa Tamara” a devenit celebră după ce Adrian Năstase, fostul premier al României, a justificat suma de 400.000 de dolari din contul soției sale prin vânzarea unor bijuterii, tablouri și alte bunuri de valoare de către mătuşa Danielei Năstase, pe nume Tamara Cernasov.

Procurorii DNA au deschis și un dosar cu același nume. Dosar în care fostul premier era acuzat că l-a numit pe Ioan Melinescu în funcţia de preşedinte al Oficiului National pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, iar acesta a stopat o investigaţie privind modul în care au ajuns cei 400.000 de dolari în contul Danei Năstase. În 2011, Năstase a fost achitat pe motiv că fapta nu există.

Și fostul premier nu e singurul care a invocat rude bogate pentru a-și justifica averea.

Fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheș a invocat o donație de un milion şi jumătate de euro de la mama lui, fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu susținea că sumele uriașe pe care le deţine în conturi se datorează bunicii Ghizela, iar fostul baron PSD de Vrancea Marian Oprișan explica cum mama lui i-a cumpărat casele și bolizii de lux. Iar câteva milioane de euro erau tot în conturile mamei. Dar administrate de Oprișan.

Iar Mihai Chirica, primarul din Iași, a vrut să demonstreze că un copil de doar 11 luni, în această speță chiar fiul său, a reușit incredibila performanță de a-și ”cumpăra” un imobil în valoare de 250.000 de euro.

Și sunt doar câteva exemple privind mitul pe care ANAF vrea să îl distrugă.