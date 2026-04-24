Scandal la un liceu din Târgu Jiu. Un elev și-a amenințat colegul cu o macetă

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 12:04
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Scandal între elevi la Târgu Jiu
  2. Polițiștii l-au reținut pe elevul agresor

Scandal la un liceu din Târgu Jiu, județul Gorj, unde un elev și-a amenințat un coleg cu o macetă. Poliția a dechis un dosar penal, iar agresorul a fost reținut. 

Scandal între elevi la Târgu Jiu

Un elev de 18 ani, elev al unui liceu din municipiul Târgu Jiu, a fost reținut de polițiști după ce a provocat un scandal cu un coleg. Cei doi s-au luat la ceartă, spontan, iar în timpul disputei, adolescentul reținut a scos o macetă cu care l-ar fi amenințat pe celălalt.

Incidentul a fost sesizat, prin telefon, la numărul de urgență 112, de către directorul unității școlare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, la fața locului a fost trimis, să intervină, un echipaj din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul, în jurul orei 14:20, în timp ce se afla în curtea liceului, în pauza dintre cursuri, un tânăr de 18 ani, din comuna Băleşti, elev în cadrul unui liceu din apropiere, în urma unui conflict spontan, ar fi ameninţat, cu un corp tăietor-înţepător, un alt elev de aceeaşi vârstă, din comuna Drăguţeşti, fiindu-i provocată o stare de temere”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Potrivit sursei citate, polițiștii au întocmit formular de evaluare a riscului, dar în urma completării acestuia nu a reieşit un risc iminent. Elevulul agresat i-a fost înmânată o cerere pentru ordine de protecție care să fie adresată instanței de judecată.

Polițiștii l-au reținut pe elevul agresor

În acest caz, după scandal, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ameninţare, port ilegal de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În contextul continuării cercetărilor, anchetatorii de la serviciul de investigații criminale l-au reținut pe tânărul agresor pentru 24 de ore.

„În urma continuării cercetărilor polițiști de investigații criminale au luat măsura reținerii tânărului din Bălești, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj”, a transmis IPJ Gorj.

