Un control desfășurat în Sectorul 2 din Capitală a scos la iveală o situație alarmantă. Un cămin de bătrâni funcționa ilegal, fără autorizațiile esențiale. Lipsa acestora punea în pericol siguranța unor persoane vulnerabile. au decis închiderea centrului, în cadrul unei acțiuni mai ample de prevenire a abuzurilor și activităților ilegale.

Ce au descoperit autoritățile în spatele ușilor închise ale căminului

În urma controalelor, autoritățile au descoperit nereguli grave în căminul de bătrâni din Sectorul 2 al Capitalei. Unitatea funcționa fără licență, autorizație sanitară și aviz de securitate la incendiu.

Inspectorii au verificat atent condițiile de , respectarea normelor de igienă și modul în care erau oferite îngrijirile medicale. Deficiențele constatate au ridicat semne serioase de întrebare privind siguranța și sănătatea beneficiarilor.

Ca urmare, administratorii au fost sancționați cu cinci , în valoare totală de 120.000 de lei, informează Observator News.

Se extind controalele și la alte cămine din București