Cămin de bătrâni ilegal, închis în Sectorul 2. Nereguli grave și sancțiuni de 120.000 de lei

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 09:13
Un control desfășurat în Sectorul 2 din Capitală a scos la iveală o situație alarmantă. Un cămin de bătrâni funcționa ilegal, fără autorizațiile esențiale. Lipsa acestora punea în pericol siguranța unor persoane vulnerabile. Polițiștii au decis închiderea centrului, în cadrul unei acțiuni mai ample de prevenire a abuzurilor și activităților ilegale.

Ce au descoperit autoritățile în spatele ușilor închise ale căminului

În urma controalelor, autoritățile au descoperit nereguli grave în căminul de bătrâni din Sectorul 2 al Capitalei. Unitatea funcționa fără licență, autorizație sanitară și aviz de securitate la incendiu.

Inspectorii au verificat atent condițiile de cazare, respectarea normelor de igienă și modul în care erau oferite îngrijirile medicale. Deficiențele constatate au ridicat semne serioase de întrebare privind siguranța și sănătatea beneficiarilor.

Ca urmare, administratorii au fost sancționați cu cinci amenzi, în valoare totală de 120.000 de lei, informează Observator News.

Se extind controalele și la alte cămine din București

Autoritățile nu s-au oprit doar la sancțiuni, ci au propus și suspendarea imediată a activității centrului până la intrarea în legalitate. Măsura vine ca o încercare de a preveni orice risc suplimentar pentru beneficiari.

Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica întreaga activitate a societății care administra căminul. Verificările se extind și asupra altor centre pentru vârstnici din București, într-o acțiune mai amplă de depistare a neregulilor și protejare a persoanelor vulnerabile.

