Iulian Fota, fostul și actual comentator politic în emisiuni de televiziune, a avut un comportament scandalos în fața unor care l-au sancționat pentru încălcarea prevederilor din Codul Rutier.

Iulian Fota a insultat polițiștii care l-au sancționat

Persoană publică, care a deținut mai multe funcții importante în statul român, Iulian Fota a fost iritat când polițiștii rutieri au decis să-l sancționeze pentru încălcarea . Fără să țină cont că este înregistrat video, el a avut un comportament scandalos față de agenții rutieri care l-au oprit.

Scena, înregistrată de bodycamul polițistului a fost postată pe pagina oficială a Sindicatului Europol. Fostul consilier prezidențial, poate fi admirat, în toată splendoarea în vreme ce-i aduce insulte polițistului aflat în exercițiul funcțiunii.

„Dacă ai fost consilier al președintelui României și secretar de stat în Ministerul de Externe, nu înseamnă că ești îndreptățit să aduci injurii polițistului rutier pentru că aplică legea. Iulian Fota a făcut circ lângă autospeciala de poliție, în timp ce polițistul rutier îi aplica amenda pentru că a parcat neregulamentar autoturismul pe trecerea de pietoni, în plin centrul Bucureștiului.

Cu toate că vorbim despre o banală contravenție, stimabilul «prezidențiabil» Fota a ținut să îi apostrofeze pe polițiștii rutieri, și să le spună că nu au «minte». Are dreptate și Fota: nesimțiții de polițiști rutieri chiar nu mai țin cont nici de statutul social și nici de personalitățile pe care le au în față și aplică legea la fel ca pentru orice alt cetățean. Inadmisibil!”, a transmis Europol pe . Comportamentul scandalos al fostului consilier prezidențial

În imaginile care au apărut în spațiul public, Iulian Fota le reproșează agenților de poliție că ar abuza de autoritatea pe care o au, conferită de uniformă. El a cerut să fie tratat cu respect, inclusiv dat fiind că are vârsta pe care o are.

„Sunteți și obraznic în continuare. În primul rând dumneavoastră aveți jumătate din vârsta mea. Ar trebui să mă respectați măcar pentru asta. (…) Profitați de faptul că aveți uniforma statului pe dumneavoastră, abuzați de privilegiile, de prerogativele pe care statul vi le-a dat. Deci, sunt dispus să plătesc pentru dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere. Nu e normal ce face poliția”, spune fostul consilier, în clipul surprins de bodycam.

Comunicatul oficial despre sancționarea lui Iulian Fota

Brigasa Rutieră a Capitalei a transmis că este vorba despre un incident care a avut loc pe Strada Sfântul Elefterie, la intersecția cu Strada Dr. Panait Iatropol. Potrivit sursei citate, polițiștii au observat autoturismul oprit neregulamentar pe trecerea de pietoni. În conformitate cu prevederile legale, șoferul, Iulian Fota, a fost sancționat pentru oprire neregulamentară.

Polițiștii susțin că acesta nu a respectat indicațiile pe care le-a primit și a părăsit autoturismul. În plus, i-ar fi insultat pentru că i-au aplicat sancțiunea. În urma acestui eveniment, Fota cu 1.000 de lei. De asemenea, s-a dispus suspendarea permisului său de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Fota a fost consilier prezidenţial pentru securitate naţională şi şef al Departamentului pentru Securitate Naţională, în Administraţia Prezidenţială, în prioada 2009-2014. De asemenea, a activat și în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru o scurtă perioadă, ca secretar de stat.