B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Fostul șef al SIS, predat autorităților moldovene. Alexandru Bălan este acuzat de spionaj în favoarea Belarus

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 09:20
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Alexandru Bălan, fostul șef al Serviciului de Informații Securitate (SIS) al Republicii Moldova, va fi extrădat autorităților de la Chișinău. Poliția Română îl va escorta la graniță. 

Alexandru Bălan, condamnat în Moldova

Fostul director adjunct al SIS a fost condamnat, miercuri, în lipsă, la un an şi jumătate de închisoare, de o instanță din Chișinău, pentru divulgarea secretului de stat. Alexndru Bălan este judecat și în România pentru trădare în favoarea Rusiei. Având dublă cetăţenie moldovenească şi română, el a fost plast în arest la domiciliu, în București.

În contextul pronunțării condamnării din Republica Moldova, autoritățile române au dispus extrădarea fostului adjunct al SIS. Drept urmare, Poliţia Română îl va escorta vineri, la un punct de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, acesta va fi predat autorităţilor moldovene la PTF Albiţa.

„Reamintim că, în urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, la data de 9 septembrie 2025, a fost dispusă reţinerea acestuia şi ulterior arestarea preventivă, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.

Ancheta, desfăşurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova”, se arată în comunicat.

Cazul fostului șef al SIS Moldova

Anul trecut, pe 9 aprilie, Alexandru Bălan a fost preluat de autoritățile române, respectiv de DIICOT, pentru a fi anchetat într-un dosar de spionaj. Potrivit DIICOT, fostul șef al SIS ar fi divulgat secrete către ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus. Procurorii susțin că ar fi încercat să trimită „rapoarte informative care conțineau informații având caracter de stat”, cerând sume de bani în schimbul acestora.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, informa DIICOT.

Între anii 2024 – 2025, suspectul a avut două întâlniri, la Budapesta (Ungaria), cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus. Autoritățile suspectează că Bălan ar fi primit, cu acest prilej, instrucţiuni şi plăţi pentru serviciile prestate. În luna februarie, a fost trimis în judecată de DIICOT.

El se afla în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanţele din Capitală.

Tags:
