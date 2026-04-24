Scene dramatice joi seară în localitatea Hangu, județul Neamț. Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de luptătorii , după ce a deschis focul asupra acestora. Potrivit IPJ Neamț, citat de Neamț365, individul era acuzat că își amenințase familia înainte de intervenția forțelor de ordine.

De ce a fost împușcat bărbatul de către forțele de intervenție

Apelul disperat la 112 al unei femei de 58 de ani din Hangu a declanșat, joi seară, o intervenție care avea să se încheie tragic. Potrivit IPJ Neamț, la ora 21:14, polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin 112 de o femeie. Aceasta a reclamat că ginerele ei își amenințase familia, respectiv pe ea, pe soțul și pe fiica sa, cerând ca soția lui și cei trei copii minori să revină la domiciliu.

În urma evaluării, autoritățile au stabilit existența unui risc iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Mai mult, verificările au arătat că bărbatul de 37 de ani deținea legal arme de vânătoare. În aceste condiții, polițiștii, împreună cu luptători ai Serviciul pentru Acțiuni Speciale Neamț, s-au deplasat la acestuia pentru a-i comunica măsurile.

După ce au intrat în curtea imobilului și i-au cerut să deschidă ușa, însoțind solicitarea de somația legală, bărbatul „ar fi executat foc de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț”, potrivit poliției. „Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, au transmis reprezentanții IPJ.