Scene dramatice joi seară în localitatea Hangu, județul Neamț. Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce a deschis focul asupra acestora. Potrivit IPJ Neamț, citat de Neamț365, individul era acuzat că își amenințase familia înainte de intervenția forțelor de ordine.
De ce a fost împușcat bărbatul de către forțele de intervenție
Apelul disperat la 112 al unei femei de 58 de ani din Hangu a declanșat, joi seară, o intervenție care avea să se încheie tragic. Potrivit IPJ Neamț, la ora 21:14, polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin 112 de o femeie. Aceasta a reclamat că ginerele ei își amenințase familia, respectiv pe ea, pe soțul și pe fiica sa, cerând ca soția lui și cei trei copii minori să revină la domiciliu.
În urma evaluării, autoritățile au stabilit existența unui risc iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Mai mult, verificările au arătat că bărbatul de 37 de ani deținea legal arme de vânătoare. În aceste condiții, polițiștii, împreună cu luptători ai Serviciul pentru Acțiuni Speciale Neamț, s-au deplasat la locuința acestuia pentru a-i comunica măsurile.
După ce au intrat în curtea imobilului și i-au cerut să deschidă ușa, însoțind solicitarea de somația legală, bărbatul „ar fi executat foc de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț”, potrivit poliției. „Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, au transmis reprezentanții IPJ.
La fața locului au fost solicitate echipaje medicale, însă, în ciuda intervenției acestora, bărbatul a fost declarat decedat.
Ce spun autoritățile despre intervenția în care s-a tras cu arma
IPJ Neamț susține că acțiunea forțelor de ordine s-a desfășurat strict în limitele legii, cu respectarea tuturor prevederilor privind uzul de armă. Reprezentanții instituției au precizat că polițiștii și-au declinat în mod clar și repetat calitatea și au efectuat somațiile legale înainte de orice intervenție în forță.
Potrivit acestora, s-a ajuns la folosirea armamentului abia în momentul în care bărbatul a ignorat somațiile și le-a pus viața în pericol iminent, deschizând focul asupra lor cu o armă de vânătoare. „Au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației”, au transmis oficialii, subliniind caracterul defensiv al intervenției.
Cu ce arme era înarmat bărbatul în momentul intervenției
Două arme de vânătoare, ambele pregătite de utilizare, au fost descoperite în locuința bărbatului din Hangu, potrivit IPJ Neamț. Este vorba despre o carabină calibru 308 (7,62×51) și o pușcă de vânătoare calibru 12 gauge, ambele deținute legal. Acestea erau încărcate în momentul în care polițiștii și-au anunțat intenția de a pătrunde în imobil.
Contextul extrem de tensionat a dus la escaladarea rapidă a situației. După imobilizarea bărbatului și constatarea rănilor, forțele de ordine au solicitat de urgență intervenția echipajelor medicale. Totodată, a fost informat și procurorul din cadrul unității de parchet competente, pentru declanșarea procedurilor legale specifice.