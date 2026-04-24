Acasa » Eveniment » Alexandru Nazare schimbă din temelii ANAF. Ce se întâmplă cu sediile și cum vor fi afectați contribuabilii

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 12:00
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, reorganizarea anunțată
  2. ANAF „vine la contribuabil”. Cum se schimbă relația cu statul
  3. Cum vrea statul să transforme ANAF într-o instituție modernă și credibilă

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță o reformă amplă a ANAF, menită să schimbe din temelii modul în care statul colectează veniturile. Oficialul spune clar că instituția nu mai putea funcționa la nesfârșit în același ritm ineficient. În centrul noii strategii fiscale se află digitalizarea și o relație mai modernă cu contribuabilii.

Ce înseamnă, de fapt, reorganizarea anunțată

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Nazare a anunțat că procesul de reorganizare a ANAF, început alături de Adrian Nica, este „ireversibil”. Implementarea măsurilor va avea loc etapizat, pe durata a aproximativ două luni.

Printre cele mai importante măsuri se numără închiderea unui număr semnificativ de sedii fiscale locale, municipale, orășenești și comunale. Decizia face parte dintr-un efort mai amplu de a elimina ineficiența din sistem.

Ministrul a subliniat însă că decizia nu echivalează cu abandonarea contribuabililor, ci cu o schimbare de abordare. „Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026”, a transmis acesta.

Potrivit acestuia, angajații din aceste sedii nu își vor pierde locurile de muncă. Aceștia vor fi redistribuiți în zone vulnerabile la evaziune fiscală, pentru a întări capacitatea de control acolo unde este cea mai mare nevoie.

ANAF „vine la contribuabil”. Cum se schimbă relația cu statul

Schimbarea de abordare propusă de autorități vine cu o promisiune clară că nicio localitate nu va rămâne fără asistență. Chiar dacă modelul clasic bazat pe sedii permanente este redus, serviciile vor continua să fie oferite. În locul ghișeelor costisitoare, echipele ANAF vor ajunge direct în comunități, la solicitarea primăriilor, pentru a aduce serviciile mai aproape de contribuabili.

Nazare susține că această transformare marchează renunțarea la un sistem birocratic și fragmentat.

„În ultimele luni, controalele desfășurate au arătat clar unde sunt vulnerabilitățile sistemului. ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală. Unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor.”, se mai arată în postarea sa.

Cum vrea statul să transforme ANAF într-o instituție modernă și credibilă

Miza este clară, transformarea ANAF într-o instituție modernă, transparentă și echitabilă. Aceasta trebuie să reducă evaziunea fiscală și să crească eficiența colectării veniturilor la buget. Reforma vizează digitalizarea serviciilor fiscale, reducerea birocrației, eliminarea drumurilor inutile pentru contribuabili și folosirea mai eficientă a resurselor publice.

Dincolo de reorganizarea administrativă, Nazare vorbește deschis despre o schimbare profundă de mentalitate în interiorul instituției. Accentul nu mai este pus doar pe structură, ci și pe modul în care funcționează și gândește sistemul. Un punct esențial îl reprezintă atragerea unei noi generații de profesioniști în sistemul fiscal.

„Trebuie să aducem oameni tineri, bine pregătiți, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public”, a declarat ministrul. Acesta a subliniat că fără o resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea rezultate reale.

