Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele"

Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 18:40
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au cununat civil. Sursa foto: Andreea Bălan / Facebook
Cuprins
  1. Andreea Bălan, fericită de cum i-a ieșit nunta
  2. Andreea Bălan a devenit Andreea Cornea

Andreea Bălan a luat numele soțului în buletin, iar acum e în plin proces de a-și schimba toate actele. Artista și tenismenul Victor Cornea au făcut o nuntă de vis acum două săptămâni.

Andreea Bălan, fericită de cum i-a ieșit nunta

„Parcă am trăit un vis frumos la nunta noastră și sunt foarte fericită că toată lumea s-a simțit bine. Asta era cel mai important. Și noi și invitații! Și am avut un super concert cu 3Sud Est, cu Clejanii, cu Nea Mărin, The Colours. A fost superb! (…)

Momentul meu preferat a fost atunci când ne-am spus jurămintele, pentru că au fost din suflet, noi nu le-am scris înainte. Pur și simplu au fost improvizate și au fost exact ceea ce am simțit pe moment”, a spus cântăreața, pentru Click!.

Andreea Bălan a devenit Andreea Cornea

Vedeta a mai mărturisit că a luat numele soțului în buletin, iar de acum își schimbă toate actele: „Acum sunt doamna Cornea! Și acum alerg să-mi schimb actele. Buletinul deja îl am, dar trebuie să schimb și celelalte acte. Și e frumos! E o nouă etapă în viețile noastre. Să avem sănătate!”.

Deocamdată, cei doi nu pot merge în luna de miere, deoarece Victor are turnee de tenis la care trebuie să participe. Dar artista spune că-l va însoți de fiecare dată când poate: „Victor este liber în decembrie. Acum încep turneele, iar. Dar, uite, plecăm… O să merg după el la Veneția săptămâna viitoare și putem spune că e că e ca o lună de miere, doar că el va juca”.

