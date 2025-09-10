B1 Inregistrari!
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat"

Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 15:59
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Apar noi informații cutremurătoare în cazul profesoarei de 57 de ani care a fost găsită spânzurată, alături de copilul său de 7 ani, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Procurorii au stabilit deja că femeia a murit prin spânzurare, dar în cazul băiatului necropsia urmează să stabilească exact cauza decesului. Pe trupul său nu au fost văzute urme de violență.

Noi date în cazul dublei tragedii din Drobeta Turnu Severin

O fostă elevă a femeii a declarat că aceasta era „o persoană foarte puternică”, dar în ultima perioadă „se schimbase şi devenise ciudată”, intrând în depresie după divorţul de tatăl copilului, cu care se judeca pentru custodie.

Judecătorul Cosmin Sima, vicepreşedintele Tribunalului Mehedinţi a declarat, pentru Actual Mehedinţi, că din 2020, la instanţele din județ au fost înregistrate peste 20 de cauze în care părinţii copilului au figurat ca parte, fiind vorba atât de litigii civile, cât şi penale: „La un moment dat, mama minorului a formulat plângeri pentru 7 infracţiuni pe care le-ar fi săvârşit tată minorului: pornografie infantilă, ameninţare, hărţuire, rele tratamente aplicate minorului, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri. În final, toate plângerile s-au finalizat cu soluţii de clasare”.

„Le-am spus poliţiştilor că săptămâna trecută doamna profesor a venit la şcoală. Părea în regulă. Nu a manifestat un comportament din care să reiasă că ar fi avut probleme şi nu părea că ar gândi sau ar premedita asemenea fapte. Este şocant ce s-a întâmplat. Tot colectivul este şocat”, a afirmat și directorul Liceului „Traian Lalescu” din Orşova, Ghiţă Dorin Oprescu, potrivit Actual Mehedinţi.

