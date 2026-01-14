Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)

Angajații din poliție au avut o ședință cu ministrul Internelor, Cătălin Predoiu, după ce Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că le majorează vârsta de pensionare. Polițiștii atrag atenția că mii de oameni vor pleca din sistem.

Ce misiune i-au dat angajații din poliție lui Cătălin Predoiu

După ce Radu Miruță a vorbit și în numele polițiștilor despre creșterea vârstei de pensionare, sindicaliștii l-au chemat la discuții pe ministrul Internelor. Cătălin Predoiu le-a promis că va lua în calcul nemulțumirile angajaților din poliție și va discuta cu premierul.

„Vârsta de pensionare nu trebuie crescută, pentru că noi deja ne pensionăm la 61 de ani, din 2031 intrăm pe etapizarea de 65 de ani, și mi-e greu să cred că la 60 de ani, un pompier se urcă pe scară să stingă un incendiu, un militar să meargă la luptă la 60 de ani sau un polițist să alerge după un hoț pe stradă și să aibă aceeași calitatea fizică ca un hoț de 20 de ani.

Și vorbim și despre speranța de viață. Un polițist și un militar în România au speranță de viață la o medie de 62 de ani, în condițiile în care speranța de viață medie a românilor este de 74 de ani. Vârsta de pensionare de 48 de ani, cum a spus , nu este reală. Media vârstei de pensionare în poliție este de 51 de ani.

Ministrul Predoiu a clarificat tot ce a spus domnul Miruță care nu a făcut altceva decât să dea foc întregului sistem de apărare și securitate. Domnul Predoiu ne-a spus că va face o naliză și va veni cu soluții.”, a declarat în exclusivitate pentru B1TV, Mihai Zlat, vicepreședinte Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.

Tăierile de 10% dorite de Bolojan

Cât despre tăierile de 10% dorite de premierul Ilie Bolojan, angajații din poliție atrag atenția că nu prea mai are guvernul ce să taie. Deja există un deficit de personal de 60.000 de oameni și încă se mai pleacă, spun sindicaliștii.

„Și nici cu tăierile de 10% nu am fi de acord. Pentru că ce să mai tai, dacă noi avem 60.000 de oameni deficit în sistemul de apărare. Și sunt mulțâi colegi care pleacă din sistem și nu are cine îi înlocui. Nu mai sunt 20 pe un loc la angajări, ci câte unul.

Pe primul loc trebuie să fie siguranța cetățenilor și abia apoi să ne apucăm de luat măsuri la grămadă.

Un polițist sau un militar își începe cariera la 18-19 ani și muncește neîncetat până la 51. Face 30 de ani de vechime într-o muncă neîntreruptă.”, a mai afirmat .