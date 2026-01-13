Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că până săptămâna viitoare va fi finalizat un proiect de lege care prevede creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MAI și MApN. Măsura va viza și personalul serviciilor de informații, cum ar fi SRI și SPP.

Întrebat dacă vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, ministrul a explicat: “Se fac simulări. Poate nu până la 65 de ani. Poate până la 60, poate până la 55. Dar azi e până la 48”.

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și se referă la scăderea bugetului salarial cu 10% în administrația centrală.

Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. De ce este nevoie să se ia această măsură

Radu Miruță a subliniat că situația de la MApN și MAI este una specială, având în vedere contextul geopolitic actual:

„La MApN și la MAI este o chestiune mai specială. Avem 600 de km de graniță cu o țară care are război și nu poți să zici că reduci armata. La MApN se lucrează începând de astăzi până săptămâna viitoare la un proiect de lege împreună cu MAI pentru creșterea vârstei de pensionare.„, a spus ministrul la .

El a explicat că proiectul de lege este un compromis în coaliție:

“Ăsta este compromisul coaliției, să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contrinbui la efort prin creșterea vârstei de pensionare.”, a completat Miruță.

Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ce alte măsuri vor mai face parte din pachetul de reformă

Ministrul a precizat că până săptămâna viitoare va fi adoptat un pachet care vizează scăderea cheltuielilor cu salariile din administrația centrală, fără să afecteze salariile de bază. Fiecare minister va decide dacă va reduce sporuri sau va face disponibilizări. El a mai adăugat că Guvernul va își va asuma răspunderea pentru acest pachet de măsuri, iar pentru adoptare se va convoca o sesiune parlamentară extraordinară.

“Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli. Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat.

Nu se taie salarii, este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni. Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului.”, a mai declarat Radu Miruță.

Ce decizii au luat liderii coaliției pentru administrație

În noiembrie, liderii PSD, PNL, USR și au convenit o reformă ce presupune reducerea cheltuielilor cu personalul în administrația locală și centrală cu aproximativ 10%, în valoare totală de 1,7 miliarde de lei.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, declara atunci: „Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%.”

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că reforma administrației locale va fi adoptată încă din această lună, iar bugetul pentru 2026 va include această reducere, aliniindu-se la ținta de deficit bugetar de 6,4% din PIB.