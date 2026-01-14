Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba

Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, revine în fața camerelor de filmat, de această dată ca prezentatoare a unei rubrici speciale dedicate bunelor maniere. Rubrica va fi difuzată săptămânal în emisiunea Marei Bănică, la SpyNews .

După ce în ultimii ani a apărut mai mult ca invitată în diferite emisiuni, vedeta a anunțat recent pe rețelele de socializare că va fi gazda unei rubrici săptămânale. Fanii pot urmări prima ediție chiar de mâine seară.

Prima rubrică

„Hello! Am o super veste, super veste pentru voi! Pentru că mi-ați tot scris atâtea, cât de încântate ați fost de faptul că ați învățat de la mine lucruri legate de bunele maniere, de protocol, de etichetă, de cum trebuie să purtăm anumite lucruri…”,a spus Oana Roman, conform Click.

„Mâine, începând de mâine, Doamne ajută, sper să fie pe termen cât mai lung, în fiecare săptămână o să ne vedem la emisiunea SpyNews TV, cu Mara Bănică, într-o zi a săptămânii, probabil joi, mâine seară sigur ne vedem și vom comenta și povesti despre bunele maniere în diverse ocazii. Așa că mâine seară fiți cu ochii pe mine, pentru că mâine seară va fi prima rubrică pe care o voi face”, a adăugat.

Rubrica va fi concentrată pe etichetă, bunele maniere și protocol, oferind telespectatorilor sfaturi practice pentru diverse ocazii.

Filmări și viața „de la o extremă la alta”

Anul trecut, Oana Roman anunța că a început filmările pentru un proiect TV, fără a da prea multe detalii. Recent, fanii au aflat că acesta se referă probabil la rubrica despre bunele maniere.

Vedeta a mai dezvăluit detalii despre programul său: „Ziua de vineri a început cu filmări pentru o emisiune ce se va difuza în curând. Urmează drumuri și lucruri mai puțin glam, dar așa e viața mea de la o extremă la alta în aceeași zi.”