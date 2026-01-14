B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina

Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 20:21
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Măsuri dure pentru finanțarea Ucrainei, potrivit premierului
  2. Contextul intern: creșteri salariale și facilități fiscale

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că solicitarea Ucrainei către Uniunea Europeană de a primi 800 de miliarde de dolari în următorii zece ani ar însemna pentru Budapesta o contribuție de peste 9 miliarde de dolari. Orban a avertizat că pentru a putea susține această finanțare, Ungaria ar fi nevoită să adopte măsuri dure cu impact major asupra cetățenilor.

Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, unde premierul a criticat cerințele Bruxellesului și a enumerat efectele pe care acestea le-ar avea asupra bugetului național.

Măsuri dure pentru finanțarea Ucrainei, potrivit premierului

Viktor Orban a precizat că, pentru a face față cerințelor Uniunii Europene, Budapesta ar trebui să ia măsuri precum:

  • eliminarea pensiilor pentru lunile a 13-a și a 14-a;
  • renunțarea la subvențiile pentru proprietarii de locuințe;
  • eliminarea plafonării prețurilor la utilități;
  • modificarea impozitului pe venit forfetar;
  • reducerea beneficiilor fiscale acordate mamelor, familiilor și tinerilor.

Premierul a explicat că aceste solicitări provin din documente oficiale ale UE, inclusiv recomandările din cadrul „semestrului european” și procedurile de infringement.

800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”, a scris Orban, adăugând: „Acesta este subiectul asupra căruia se va lua o decizie pe 12 aprilie. Un lucru este sigur: vom spune nu planurilor de război ale Bruxellesului”.

Contextul intern: creșteri salariale și facilități fiscale

Recent, Guvernul de la Budapesta a implementat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare. Printre acestea se numără creșterea cu 11% a salariilor profesorilor și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.

În plus, a fost introdusă cea de-a 14-a pensie pentru pensionari. Aceste decizii vin într-un stat care a fost, oficial, declarat cel mai sărac din Uniunea Europeană, și urmăresc consolidarea sprijinului politic intern înaintea scrutinului.

Tags:
Citește și...
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Eveniment
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Eveniment
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Eveniment
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
Eveniment
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Eveniment
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Eveniment
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Eveniment
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Eveniment
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Eveniment
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Ultima oră
20:15 - Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
19:49 - A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
19:19 - Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
19:05 - Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
18:49 - De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
18:31 - Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
18:20 - Predoiu laudă activitatea Ministerului de Interne. ONG: Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut, iar criminalul Emil Gânj încă e liber
18:08 - O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie