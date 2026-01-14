Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că solicitarea Ucrainei către Uniunea Europeană de a primi 800 de miliarde de dolari în următorii zece ani ar însemna pentru o contribuție de peste 9 miliarde de dolari. Orban a avertizat că pentru a putea susține această finanțare, Ungaria ar fi nevoită să adopte măsuri dure cu impact major asupra cetățenilor.

Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, unde premierul a criticat cerințele Bruxellesului și a enumerat efectele pe care acestea le-ar avea asupra bugetului național.

Măsuri dure pentru finanțarea Ucrainei, potrivit premierului

Viktor Orban a precizat că, pentru a face față cerințelor Uniunii Europene, Budapesta ar trebui să ia măsuri precum:

eliminarea pensiilor pentru lunile a 13-a și a 14-a;

renunțarea la subvențiile pentru proprietarii de locuințe;

eliminarea plafonării prețurilor la utilități;

modificarea impozitului pe venit forfetar;

reducerea beneficiilor fiscale acordate mamelor, familiilor și tinerilor.

Premierul a explicat că aceste solicitări provin din documente oficiale ale UE, inclusiv recomandările din cadrul „semestrului european” și procedurile de infringement.

„800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”, a scris Orban, adăugând: „Acesta este subiectul asupra căruia se va lua o decizie pe 12 aprilie. Un lucru este sigur: vom spune nu planurilor de război ale Bruxellesului”.

Contextul intern: creșteri salariale și facilități fiscale

Recent, Guvernul de la Budapesta a implementat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare. Printre acestea se numără creșterea cu 11% a salariilor profesorilor și scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pentru toate mamele cu vârsta sub 30 de ani.

În plus, a fost introdusă cea de-a 14-a pensie pentru pensionari. Aceste decizii vin într-un stat care a fost, oficial, declarat cel mai sărac din Uniunea Europeană, și urmăresc consolidarea sprijinului politic intern înaintea scrutinului.