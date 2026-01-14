Pentru a fi în formă, nu este nevoie să faci antrenamente intense sau să petreci ore întregi la sală. Doctorul Mihail Pautov, realizatorul emisiunii MediCOOL, recomandă activitatea fizică moderată, în special mersul pe jos, care poate aduce similare cu alergatul, dacă este practicată constant. Specialistul a subliniat că nu intensitatea exercițiilor contează cel mai mult, ci regularitatea lor.

Beneficiile mersului pe jos: mai mult decât sport

„Mersul pe jos este esențial. Mersul este suficient și consecvența bate intensitatea în 90% din situații din viață, chiar și din sport. Am și alergat în parc ca și metodă de a face sport, dar mi-ar fi plăcut să știu în toate acele zile în care am preferat să nu alerg că mă durea piciorul, că nu aveam chef sau că eram obosit, mi-ar fi plăcut să știu că și dacă aș fi făcut o tură de parc în mers, nu în alergat, beneficiile ar fi fost aproape aceleași. Mi-ar fi plăcut să știu acest lucru și să merg mai mult”, a explicat dr. Pautov pe Instagram.

Medicul a punctat și impactul pozitiv asupra sănătății mintale: „Mersul mi-a dezvoltat imaginația, mi-au venit foarte multe idei super benefice mie și probabil comunității”, a adăugat el.

Specialistul a recunoscut că și-ar fi dorit să descopere mai devreme această metodă simplă de a avea grijă de corp și minte: „Mi-ar fi plăcut să descopăr acest mers la 20 de ani, nu acum vreo 7-8 ani când l-am descoperit”, a concluzionat dr. Pautov.

Alte beneficii confirmate de studii

Conform publicației „Healthline”, mersul pe jos are multiple avantaje pentru sănătatea fizică și mentală:

Susține sănătatea inimii și îmbunătățește tensiunea arterială;

Contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge;

Ameliorează durerile articulare;

Reduce riscul de răceală și gripă prin stimularea imunității;

Îmbunătățește starea de spirit și poate ajuta la combaterea anxietății și depresiei.

Astfel, activitatea fizică moderată, precum plimbările zilnice, se dovedește a fi o alternativă simplă și eficientă pentru un corp și o minte sănătoase, fără sacrificii majore sau eforturi extreme.