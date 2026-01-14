B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”

Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”

Selen Osmanoglu
14 ian. 2026, 21:30
Doctorul Mihail Pautov: „Mersul pe jos este suficient. Consecvența bate intensitatea”
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Beneficiile mersului pe jos: mai mult decât sport
  2. Alte beneficii confirmate de studii

Pentru a fi în formă, nu este nevoie să faci antrenamente intense sau să petreci ore întregi la sală. Doctorul Mihail Pautov, realizatorul emisiunii MediCOOL, recomandă activitatea fizică moderată, în special mersul pe jos, care poate aduce beneficii similare cu alergatul, dacă este practicată constant. Specialistul a subliniat că nu intensitatea exercițiilor contează cel mai mult, ci regularitatea lor.

Beneficiile mersului pe jos: mai mult decât sport

„Mersul pe jos este esențial. Mersul este suficient și consecvența bate intensitatea în 90% din situații din viață, chiar și din sport. Am și alergat în parc ca și metodă de a face sport, dar mi-ar fi plăcut să știu în toate acele zile în care am preferat să nu alerg că mă durea piciorul, că nu aveam chef sau că eram obosit, mi-ar fi plăcut să știu că și dacă aș fi făcut o tură de parc în mers, nu în alergat, beneficiile ar fi fost aproape aceleași. Mi-ar fi plăcut să știu acest lucru și să merg mai mult”, a explicat dr. Pautov pe Instagram.

Medicul a punctat și impactul pozitiv asupra sănătății mintale: „Mersul mi-a dezvoltat imaginația, mi-au venit foarte multe idei super benefice mie și probabil comunității”, a adăugat el.

Specialistul a recunoscut că și-ar fi dorit să descopere mai devreme această metodă simplă de a avea grijă de corp și minte: „Mi-ar fi plăcut să descopăr acest mers la 20 de ani, nu acum vreo 7-8 ani când l-am descoperit”, a concluzionat dr. Pautov.

Alte beneficii confirmate de studii

Conform publicației „Healthline”, mersul pe jos are multiple avantaje pentru sănătatea fizică și mentală:

  • Susține sănătatea inimii și îmbunătățește tensiunea arterială;
  • Contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge;
  • Ameliorează durerile articulare;
  • Reduce riscul de răceală și gripă prin stimularea imunității;
  • Îmbunătățește starea de spirit și poate ajuta la combaterea anxietății și depresiei.

Astfel, activitatea fizică moderată, precum plimbările zilnice, se dovedește a fi o alternativă simplă și eficientă pentru un corp și o minte sănătoase, fără sacrificii majore sau eforturi extreme.

Tags:
Citește și...
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Eveniment
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Eveniment
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Eveniment
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Eveniment
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
Eveniment
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Eveniment
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Eveniment
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Eveniment
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Eveniment
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Ultima oră
22:09 - Ucraina declară stare de urgență în sectorul energetic. Zelenski: „Consecințele loviturilor rusești sunt severe”
22:05 - Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
21:41 - Românii cu dizabilități nu mai sunt scutiţi de plata impozitelor: „A fost un şoc”. Câți bani au de plătit
21:12 - Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns
20:54 - Oana Roman revine pe micile ecrane! Iată despre ce este vorba
20:39 - Patriarhia: „Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate”. Ce spune despre activitățile caritabile ale BOR
20:21 - Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
20:15 - Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
19:49 - A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”