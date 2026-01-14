B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 21:41
Liliana trăiește de la naștere cu o boală genetică rară. De anul acesta, plătește impozite precum cei care pot munci. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Liliana, după ce a aflat de impozit: „A fost un şoc”
  2. Sute de mii de persoane cu handicap trebuie să plătească impozite

Persoanele cu dizabilități, scutite până acum de plata impozitelor, trebuie să achite de anul acesta precum cei care pot munci. Indemnizația de handicap este de numai 720 de lei pe lună, dar impozitele ajung și la 1.500 de lei. Practic, statul le dă cu o mână și le ia cu două.

Liliana, după ce a aflat de impozit: „A fost un şoc”

Liliana suferă de la naștere de amiotrofie spinală, o boală genetică rară, și nu a mers niciodată. De anul acesta, ea nu mai e scutită de plata impozitelor.

„A fost un şoc, am de plătit 961 de lei. E foarte mult. Taxa de ecarisaj, habitatul şi impozitul la maşină. 720 de le indemnizaţia cu care statul mă ajută să supravieţuiesc. Şi un salariu minim pe economie de 2578, din care eu trebuie să plătesc pe cineva să aibă grijă de mine”, a susținut Liliana Miron, pentru Observator News.

Sute de mii de persoane cu handicap trebuie să plătească impozite

În total sunt circa 970.000 de persoane cu handicap care, de anul acesta, plătesc și ele impozite.

„Noi nu vrem să fim persoane cu handicap, nu vrem. Am vrea să fim şi noi normali, să lucrăm. Văd eu la ce renunţ. Trebuie să renunţ la ceva că nu ai de unde. Trebuie să şi mâncăm, unii au pastile, cărucioarele astea mai cer un cauciuc”, a spus și Florin Diaconița, care e în scaun rulant de la un an.

