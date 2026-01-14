B1 Inregistrari!
Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns

Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. La ce sumă a ajuns

Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 21:12
Guvernul actualizează standardele de cost pentru serviciile sociale și alocația zilnică de hrană. Sursa foto: Ministerul Muncii
Cuprins
  1. Cu cât au fost majorate standardele de cost pentru serviciile sociale
  2. Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană. Ce a spus ministrul Muncii

Guvernul Bolojan a adoptat, miercuri, o Hotărâre care prevede majorarea de la 22 lei la 32 lei/zi a alocației de hrană pentru copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile.

„Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice”, a transmis Ministerul Muncii, într-un comunicat.

Cu cât au fost majorate standardele de cost pentru serviciile sociale

Propunerea de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale și alocația zilnică de hrană a venit din partea Ministerului Muncii.

Pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, beneficiind de această majorare atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele protejate în centrele maternale.

Pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, standardele de cost actualizate înseamnă o creștere cu aproximativ 39%.

Pentru persoanele vârstnice, noile standarde de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență.

În cazul standardelor de cost pentru serviciile destinate victimelor violenței domestice se înregistrează o creștere de peste 45%.

Guvernul a majorat alocația zilnică de hrană. Ce a spus ministrul Muncii

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului.

Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri.

De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, pe Facebook.

