Adrian Sînă a anunțat că mama lui a murit. Artistul a publicat o fotografie cu el și frații lui în copilărie și un mesaj dureros. Fanii și apropiații i-au transmis condoleanțe.

„Mama a plecat dintre noi. În poza asta eram doar trei frați și o lume întreagă. Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința. Drum lin, mamă. Ne va fi dor de tine. Vă purtăm în inimă, mereu”, a scris Adrian Sînă, pe Facebook.

Ce a povestit Adrian Sînă despre familia lui

Adrian Sînă mai are doi frați, Lucian și Cristian, iar tatăl lor a murit în 2010.

„Am doi frați: Lucian și Cristian care sunt mai mici decât mine. Eu sunt cel mare. Cristian, care e cel mai mic, locuiește în București și Lucian locuiește în Chicago de 20 de ani. Locuiește cu soția lui, care e tot româncă.

Tata nu mai, din păcate. Tata a fost la concertele mele, m-a văzut, m-a felicitat de foarte multe ori. A înțeles cu ce se ocupă fiul lui cel mare, era mândru. Îmi aduc aminte că a venit la un concert cu mama în Baia Mare și le vedeam fețele de pe scenă, aveau așa o bucurie. Erau destul de modești”, a povestit Adrian Sînă, în urmă cu mai mulți ani.