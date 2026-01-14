B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)

A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)

Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 19:49
A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
Sursa foto: Adrian Sînă / Facebook

Adrian Sînă a anunțat că mama lui a murit. Artistul a publicat o fotografie cu el și frații lui în copilărie și un mesaj dureros. Fanii și apropiații i-au transmis condoleanțe.

„Mama a plecat dintre noi. În poza asta eram doar trei frați și o lume întreagă. Ne-au rămas valorile, legătura dintre noi și recunoștința. Drum lin, mamă. Ne va fi dor de tine. Vă purtăm în inimă, mereu”, a scris Adrian Sînă, pe Facebook.

Ce a povestit Adrian Sînă despre familia lui

Adrian Sînă mai are doi frați, Lucian și Cristian, iar tatăl lor a murit în 2010.

„Am doi frați: Lucian și Cristian care sunt mai mici decât mine. Eu sunt cel mare. Cristian, care e cel mai mic, locuiește în București și Lucian locuiește în Chicago de 20 de ani. Locuiește cu soția lui, care e tot româncă.

Tata nu mai, din păcate. Tata a fost la concertele mele, m-a văzut, m-a felicitat de foarte multe ori. A înțeles cu ce se ocupă fiul lui cel mare, era mândru. Îmi aduc aminte că a venit la un concert cu mama în Baia Mare și le vedeam fețele de pe scenă, aveau așa o bucurie. Erau destul de modești”, a povestit Adrian Sînă, în urmă cu mai mulți ani.

Tags:
Citește și...
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Monden
De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Monden
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Monden
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Monden
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Monden
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Monden
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Monden
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Monden
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Monden
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Ultima oră
20:15 - Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
19:19 - Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
19:05 - Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
18:49 - De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
18:31 - Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
18:20 - Predoiu laudă activitatea Ministerului de Interne. ONG: Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut, iar criminalul Emil Gânj încă e liber
18:08 - O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie
17:52 - Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”