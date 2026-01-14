Nutriționista Cori Grămescu susține că dacă suntem la dietă, mâncăm sănătos, facem mișcare și tot nu slăbim, se poate ca acest lucru să se întâmple deoarece nu ne odihnim suficient noaptea. „7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente intense pe săptămână”, a afirmat aceasta. Cori Grămescu a explicat și de ce e atât de important în procesul de slăbire.

De ce lipsa de somn ne îngrașă. Explicațiile nutriționistei Cori Grămescu

„Când dormi mai puțin de 7 ore pe noapte, corpul tău intră în modul de criză. Leptina, hormonul sațietății, scade, lăsându-te într-o foame permanentă. Cortizolul, hormonul stresului, crește dereglând insulina și progesteronul și forțând corpul să stocheze grăsime”, a explicat nutriționista, potrivit

Statisticile arată că persoanele care nu suficient au cu 33% mai multe șanse să consume zahăr față de cei care se odihnesc cât trebuie: „Poftele pentru zahăr și grăsimi devin incontrolabile, pentru că ai nevoie de energie rapidă”.

„7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente”

„Slăbitul nu începe doar în farfurie sau la sală. Începe în dormitor, 7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente intense pe săptămână. Imaginează-ți cum ar fi să te trezești odihnit, plin de energie, cu pofte reduse și metabolismul funcționând la cote maxime. E timpul să prioritizezi somnul pentru a-ți atinge obiectivele de slăbire!”, a mai afirmat nutriționista Cori Grămescu.