B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim

Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim

Traian Avarvarei
14 ian. 2026, 20:15
Greșeala care sabotează orice dietă. Ce trebuie să facem obligatoriu dacă vrem să slăbim
Cuprins
  1. De ce lipsa de somn ne îngrașă. Explicațiile nutriționistei Cori Grămescu
  2. „7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente”

Nutriționista Cori Grămescu susține că dacă suntem la dietă, mâncăm sănătos, facem mișcare și tot nu slăbim, se poate ca acest lucru să se întâmple deoarece nu ne odihnim suficient noaptea. „7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente intense pe săptămână”, a afirmat aceasta. Cori Grămescu a explicat și de ce somnul e atât de important în procesul de slăbire.

De ce lipsa de somn ne îngrașă. Explicațiile nutriționistei Cori Grămescu

„Când dormi mai puțin de 7 ore pe noapte, corpul tău intră în modul de criză. Leptina, hormonul sațietății, scade, lăsându-te într-o foame permanentă. Cortizolul, hormonul stresului, crește dereglând insulina și progesteronul și forțând corpul să stocheze grăsime”, a explicat nutriționista, potrivit Click!.

Statisticile arată că persoanele care nu dorm suficient au cu 33% mai multe șanse să consume zahăr față de cei care se odihnesc cât trebuie: „Poftele pentru zahăr și grăsimi devin incontrolabile, pentru că ai nevoie de energie rapidă”.

„7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente”

„Slăbitul nu începe doar în farfurie sau la sală. Începe în dormitor, 7-8 ore de somn de calitate pot face mai mult pentru silueta ta decât 3 antrenamente intense pe săptămână. Imaginează-ți cum ar fi să te trezești odihnit, plin de energie, cu pofte reduse și metabolismul funcționând la cote maxime. E timpul să prioritizezi somnul pentru a-ți atinge obiectivele de slăbire!”, a mai afirmat nutriționista Cori Grămescu.

Tags:
Citește și...
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Eveniment
Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Eveniment
Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Eveniment
Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
Eveniment
Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Eveniment
O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Eveniment
Cum stau pacienții în cele trei spitale din București rămase fără căldură: „E foarte frig, vii la spital cu una și pleci cu altele”
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Eveniment
Player te ghidează: de ce e important să joci la cazino doar din bani alocați distracției
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Eveniment
Ursula von der Leyen: Groenlanda poate conta pe Uniunea Europeană, după amenințările lui Donald Trump privind preluarea teritoriului
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Eveniment
Argeș: O tânără de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi. Povestea cutremurătoare a fetei. Ce le-a spus polițiștilor
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Eveniment
Bărbat din Lupeni, reținut după ce dispozitivul de monitorizare a ajuns la un om al străzii. Era supravegheat pentru violență domestică
Ultima oră
20:21 - Viktor Orban: „800 de miliarde de dolari nu cresc în copaci”. Ungaria ar trebui să contribuie cu peste 9 miliarde pentru Ucraina
19:49 - A murit mama lui Adrian Sînă. Mesajul dureros transmis de artist: „Ne va fi dor de tine” (FOTO)
19:36 - Un adolescent a fost amendat pentru apel fals la 112: „Suntem mai mulți aici, unul a fost înjunghiat”
19:19 - Interzis la manele într-un oraș din România: „Dorim să avem doar evenimente de calitate”
19:05 - Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii bărbați
18:49 - De ce Dan Negru vorbește despre „o întoarcere în timp” pentru televiziuni, după ce Cătălin Măruță a fost lăsat fără emisiunea de la Pro TV
18:31 - Ministrul Sănătății anunță un nou program pentru personalul ATI, finanțat din PNRR: „În ATI lucrează oameni, nu roboți”
18:20 - Predoiu laudă activitatea Ministerului de Interne. ONG: Peste 50 de femei au fost ucise anul trecut, iar criminalul Emil Gânj încă e liber
18:08 - O zonă care aparține României nu este apărată de Articolul 5 al NATO. Unde pot ataca rușii fără ca Alianța să intervină
17:58 - Austria reduce TVA la alimentele de bază, în încercarea de a tempera inflația. Măsura intră în vigoare din iulie