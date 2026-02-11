ANM: Ninsori în sud, ploi în vest și ceață în mai multe zone ale țării

Ziua de miercuri, 11 februarie, aduce vreme închisă în mare parte din țară, cu ninsori slabe, ploi în vest și condiții de polei pe arii restrânse. Temperaturile rămân scăzute dimineața, dar meteorologii anunță o încălzire treptată începând de joi, cu maxime ce pot ajunge la 17 grade în weekend.

Ninsori în sud și centru, ploi în vest

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în primele ore ale zilei de 11 februarie „cerul va avea înnorări în general persistente în sud-vestul, sudul și centrul țării”, iar în rest va fi temporar noros.

Meteorologii anunță precipitații în mai multe regiuni ale țării. „Vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Oltenia, unde pe alocuri se va depune strat de zăpadă, în general de 2…4 cm”, dar și „pe arii restrânse în Muntenia și ”.

În vestul și nord-vestul țării, precipitațiile vor fi în special sub formă de ploaie. „În Banat, Crișana și posibil în Maramureș vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie”, iar „izolat va fi ghețuș sau depuneri de polei”, avertizează ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în anumite zone. Conform prognozei, acesta va avea „local intensificări în sud-vest și est, cu viteze în general de 45…50 km/h”.

Temperaturile minime vor coborî până la -8 grade în unele regiuni, iar valorile maxime nu vor depăși 3 grade. De asemenea, „pe arii restrânse va fi ceață”.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri dimineață, vremea se va menține închisă. ANM precizează că „cerul va fi mai mult noros și vor fi condiții ca trecător să ningă slab”. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între -2 și 0 grade.

Încălzire accentuată în zilele următoare

După episodul rece, meteorologii anunță o schimbare semnificativă a regimului termic. „Vremea va continua să se încălzească în toate zonele țării, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei”, transmite ANM.

Maximele vor ajunge până la 15 grade, iar în weekend pot urca chiar spre 17 grade. Vor fi înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, iar dimineața și noaptea local se va forma ceață.

După 15 februarie, meteorologii anunță un nou proces de răcire, cu precipitații în toate regiunile, inclusiv lapoviță și ninsoare în vest și nord.

„Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, precizează ANM.