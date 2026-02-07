O dronă rusească a fost găsită sâmbătă pe un câmp din Republica Moldova, în apropierea localității Sofia din raionul Drochia. Localnicii au alertat imediat poliția după ce au văzut resturile aparatului de zbor. Din fericire, după ce autoritățile au verificat resturile dronei, au anunțat că aceasta nu avea explozibil la bord.

Ce pericol reprezintă o dronă rusească

Aparatul descoperit recent este de tip Gerbera. Acest tip de dronă rusească este utilizat pentru a suprasolicita și a induce în eroare sistemele de apărare antiaeriană. Practic, aceste aparate zboară alături de dronele de atac pentru a păcăli radarele sau pentru a identifica pozițiile sistemelor de apărare.

Problema cea mare este că aceste aparate nu vin mereu singure. În urmă cu doar două săptămâni, moldovenii au avut parte de o sperietură mult mai mare. În raionul Ștefan Vodă a fost găsită o altă dronă rusească, dar care transporta 50 de kilograme de explozibil. Aceea a fost găsită chiar în curtea unei case, iar dacă ar fi explodat, urmările ar fi fost dezastruoase.

Cum reacționează autoritățile după acest incident

Potrivit , Ministerul Afacerilor Externe de la a reacționat imediat, condamnând ferm faptul că spațiul aerian al țării este încălcat constant. Oficialii spun că aceste obiecte zburătoare sunt o amenințare directă pentru siguranța cetățenilor, indiferent dacă au sau nu explozibil la bord. De când a început războiul în țara Ucraina, mai multe drone au traversat cerul Moldovei, iar unele s-au prăbușit chiar pe casele sau în grădinile oamenilor

Poliția și armata rămân în alertă și monitorizează fiecare incident, încercând să înțeleagă rutele de zbor ale acestor aparate. Oamenii trăiesc cu o frica permanentă, deoarece nu știu niciodată dacă următoarea dronă rusească ce le trece pe deasupra capului este doar un aparat de spionaj sau unul cu încărcătură explozivă.