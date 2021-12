Anne Rice, autoarea romanului ”Interviu cu un vampir”, a decedat la vârsta de 80 de ani

Scriitoarea americană Anne Rice, celebră pentru publicarea romanului ”Interviu cu un vampir”, a decedat la vârsta de 80 de ani în urma unor complicații provocate de un accident vascular cerebral, conform informațiilor oferite de EFE, citată de către Agerpres.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc

— Christopher Rice (@chrisricewriter) December 12, 2021