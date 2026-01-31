Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 7,45 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național, în perioada 26-30 2026. Verificările au vizat peste 2.000 de operatori economici, iar comisarii au descoperit nereguli grave, inclusiv produse alterate, jucării periculoase și servicii prestate în condiții improprii.

Controale extinse în toată țara

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de ANPC, acțiunile de control au avut un caracter amplu, vizând operatori economici din mediul rural și urban, dar și domenii cu un grad ridicat de specializare, precum alimentația publică, comerțul cu metale prețioase sau marile complexe comerciale, scrie Agerpres.

„Acțiunile de control au acoperit un spectru amplu de activități economice, de la operatori din mediul rural, până la complexe logistice și comerciale, incluzând domenii cu un grad ridicat de specializare”, se arată în comunicatul ANPC.

Amenzi, avertismente și produse retrase de la vânzare

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 1.468 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 7,45 milioane de lei, și 962 de avertismente. Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 210.000 de lei, iar alte produse, în valoare de peste 2,82 milioane de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

De asemenea, 24 de operatori economici au avut activitatea suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Produse alterate, lanț frigorific întrerupt și jucării periculoase

Printre cele mai frecvente neconformități descoperite se numără produse vegetale depreciate, cu mucegai sau deshidratare avansată, fructe de mare cu depuneri excesive de gheață, semn al întreruperii lanțului frigorific, dar și spații de depozitare insalubre.

ANPC a identificat și jucării periculoase, fără informații obligatorii privind siguranța, precum și echipamente electrice comercializate fără documentație de conformitate cu standardele Uniunii Europene. Alte probleme au vizat promoții expirate, lipsa prețurilor afișate, restricționarea ilegală a dreptului de retur și utilizarea unor substanțe expirate în testarea metalelor prețioase.

Mesaj ferm din partea conducerii ANPC

Președintele ANPC, Ionel-Cristinel Obretin, a transmis un mesaj ferm comercianților: „Legea nu este opțională și nu se negociază. ANPC are obligația de a veghea ca drepturile consumatorilor să fie respectate, iar legea să fie aplicată corect, unitar și fără excepții”.

Autoritatea anunță că verificările vor continua și în perioada următoare.