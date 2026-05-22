Ilie Bolojan anunță ce condiție trebuie îndeplinită de viitorul guvern. România riscă să intre într-o nouă etapă politică fără ca problemele reale ale țării să fie rezolvate, avertizează liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta susține că orice viitor Executiv va fi condamnat la eșec, dacă nu va aborda dificultățile structurale și economice care afectează statul român.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul evenimentului aniversar „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, unde liderul liberal a vorbit despre provocările politice și despre neîncrederea tot mai mare a cetățenilor în clasa politică.

Ce condiție trebuie îndeplinită de viitorul guvern? Avertismentul lui Ilie Bolojan

Președintele PNL a spus că România nu își permite o care să ignore realitățile economice și percepția publică acumulată în ultimii ani.

”Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice, care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

Ce spune liderul PNL despre încrederea românilor în politicieni

a admis că actuala percepție negativă asupra clasei politice nu a apărut întâmplător și că inclusiv PNL poartă o parte din responsabilitate pentru imaginea creată în ochii alegătorilor. Mesajul liderului liberal vine într-un moment sensibil pentru scena politică, în contextul negocierilor și discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare.

De ce insistă Bolojan asupra reformelor

Declarațiile sale sugerează că simpla schimbare a unui guvern nu este suficientă pentru a produce rezultate, dacă nu sunt abordate cauzele reale ale dificultăților economice și administrative.

În mesajul său, liderul PNL a transmis că viitorul Executiv va trebui să ia decizii dificile și să construiască pe o bază realistă, nu pe promisiuni politice fără acoperire.