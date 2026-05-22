B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”

Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”

Ana Maria
22 mai 2026, 21:25
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile
Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce condiție trebuie îndeplinită de viitorul guvern? Avertismentul lui Ilie Bolojan
  2. Ce spune liderul PNL despre încrederea românilor în politicieni
  3. De ce insistă Bolojan asupra reformelor

Ilie Bolojan anunță ce condiție trebuie îndeplinită de viitorul guvern. România riscă să intre într-o nouă etapă politică fără ca problemele reale ale țării să fie rezolvate, avertizează liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta susține că orice viitor Executiv va fi condamnat la eșec, dacă nu va aborda dificultățile structurale și economice care afectează statul român.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul evenimentului aniversar „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, unde liderul liberal a vorbit despre provocările politice și despre neîncrederea tot mai mare a cetățenilor în clasa politică.

Ce condiție trebuie îndeplinită de viitorul guvern? Avertismentul lui Ilie Bolojan

Președintele PNL a spus că România nu își permite o guvernare care să ignore realitățile economice și percepția publică acumulată în ultimii ani.

Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii. Avem nişte date economice, care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

Ce spune liderul PNL despre încrederea românilor în politicieni

Bolojan a admis că actuala percepție negativă asupra clasei politice nu a apărut întâmplător și că inclusiv PNL poartă o parte din responsabilitate pentru imaginea creată în ochii alegătorilor. Mesajul liderului liberal vine într-un moment sensibil pentru scena politică, în contextul negocierilor și discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare.

De ce insistă Bolojan asupra reformelor

Declarațiile sale sugerează că simpla schimbare a unui guvern nu este suficientă pentru a produce rezultate, dacă nu sunt abordate cauzele reale ale dificultăților economice și administrative.

În mesajul său, liderul PNL a transmis că viitorul Executiv va trebui să ia decizii dificile și să construiască pe o bază realistă, nu pe promisiuni politice fără acoperire.

Tags:
Citește și...
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Politică
Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Politică
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”
Politică
Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”
Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
Politică
Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Politică
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Politică
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Politică
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Politică
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Politică
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Politică
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Ultima oră
21:40 - Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări
21:22 - Pensionarii români din străinătate, vizați de noi reguli CASS. Cine poate fi scutit de plata contribuției la sănătate
21:03 - Mai multe localități din județul Covasna nu pot consuma apa de la robinet. Sursa principală de alimentare a fost afectată de ploi şi aluviuni
20:43 - Mierea contrafăcută va fi mai ușor de identificat. Ce vom afla de acum de pe eticheta fiecărui borcan
20:42 - Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”
20:27 - OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului
20:06 - Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
19:52 - Cristian Chivu, sezon istoric la Inter Milano! Românul a fost desemnat antrenorul anului în Serie A
19:46 - Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții
19:42 - Instanța a decis în cazul studiilor lui Nicușor Dan. Ce au hotărât azi magistrații