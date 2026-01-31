B1 Inregistrari!
B1.ro
31 ian. 2026, 10:35
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Sâmbătă: ger și precipitații mixte
  2. București: frig și precipitații trecătoare
  3. Recomandări pentru populație

Vremea se răcește puternic în România în acest weekend, cu lapoviță, ninsoare și temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii avertizează că minimele vor coborî până la -20 de grade în anumite regiuni, iar gerul va fi resimțit mai ales dimineața și noaptea, în special în estul și nordul țării.

Sâmbătă: ger și precipitații mixte

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, în special pe timpul nopții. Ger local se va înregistra în Moldova și izolat în estul Transilvaniei și în Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații slabe și trecătoare.

La munte și în nordul Moldovei vor fi ninsori slabe, în timp ce în Banat și Crișana se vor semnala ploi. În Transilvania, Oltenia și Muntenia, precipitațiile vor fi mixte. Meteorologii avertizează că pe arii restrânse vor fi ceață și polei, ceea ce poate afecta circulația rutieră și pietonală.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice și sudice, atingând viteze de 40-60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade în nordul Moldovei și 7 grade în sudul Banatului, iar minimele vor fi cuprinse, în general, între -14 și 0 grade.

București: frig și precipitații trecătoare

Și în Capitală se anunță o răcire accentuată. Cerul va fi noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile precipitații slabe mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, intensificându-se pe timpul nopții, cu rafale de 30-40 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar minima nocturnă va coborî până la -6…-5 grade.

Recomandări pentru populație

Meteorologii recomandă prudență sporită în trafic, din cauza poleiului și a vizibilității reduse în condiții de ceață.

De asemenea, îmbrăcămintea călduroasă și protecția împotriva gerului sunt esențiale, mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate.

Se recomandă verificarea stării drumurilor înainte de deplasare și evitarea zonelor expuse vântului puternic. Specialiștii avertizează că gerul extrem poate pune în pericol sănătatea dacă nu se respectă măsurile de siguranță.

