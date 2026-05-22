Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici

Ana Beatrice
22 mai 2026, 17:42
Sursa foto: Adrian Țuțuianu / Facebook
Cuprins
  1. Vor avea autoritățile puterea să intervină mai rapid în online
  2. De ce nu pot fi supravegheate eficient campaniile digitale
  3. Cum au devenit influencerii o nouă armă electorală

După haosul care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Autoritatea Electorală Permanentă pregătește reguli noi pentru campaniile din online. La Interviurile Digi24.ro, șeful AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că noile reglementări vor viza atât marile platforme de socializare, cât și influencerii care promovează candidați politici.

Acesta a recunoscut că instituțiile statului au reacționat prea târziu în timpul campaniei electorale. În același timp, a subliniat că niciun stat nu are, în prezent, un sistem complet de control și reglementare a campaniilor desfășurate în mediul online.

Vor avea autoritățile puterea să intervină mai rapid în online

Șeful AEP anunță modificări legislative menite să ofere instituției mai multă putere de intervenție, inclusiv în afara perioadelor electorale. Scopul este prevenirea derapajelor din mediul online înainte ca acestea să producă efecte. Potrivit acestuia, experiența alegerilor din 2024–2025 a arătat clar că reacțiile autorităților au venit prea târziu, iar impactul măsurilor luate a fost aproape inexistent.

„Atribuțiile noastre pe zona aceasta vor fi nu doar în timpul campaniilor, ci și în afara perioadelor electorale. În anul 2024 a existat o problemă deosebită în relația cu marile platforme, pentru că au existat două tipuri de atitudine: platforme care nu au răspuns deloc și au spus că nu le interesează, sau platforme care au transmis Biroului Electoral Central că ele consideră că o anumită postare sau promovare reprezintă expresia dreptului la liberă exprimare și nu o manipulare”, a transmis Adrian Țuțuianu pentru sursa menționată.

Acesta admite că instituțiile statului au intervenit prea târziu în cazul campaniilor online desfășurate în perioada electorală 2024–2025. Țuțuianu a precizat că Biroul Electoral Central a emis aproape 3.500 de decizii, însă efectele concrete au fost minime, fie pentru că intervențiile au venit cu întârziere, fie pentru că platformele au refuzat să pună în aplicare măsurile dispuse. „Dacă au trecut zece ore de la diseminarea unui material cu conținut fals sau manipulator, intervenția devine inutilă, pentru că efectele s-au produs deja”, a avertizat el.

De ce nu pot fi supravegheate eficient campaniile digitale

Lipsa unor reguli clare pentru campaniile desfășurate în mediul digital continuă să creeze probleme în întreaga Europă. România încearcă, la rândul ei, să găsească soluții prin care spațiul online să poată fi monitorizat mai eficient, mai ales în perioadele sensibile din punct de vedere electoral.

Președintele Autorității Electorale Permanente recunoaște însă că instituțiile statului nu dispun, în prezent, de instrumentele necesare pentru a controla cu adevărat amploarea și impactul unei campanii online. Potrivit acestuia, problema nu este specifică doar României, ci afectează toate statele europene, care se confruntă cu dificultăți în reglementarea și supravegherea conținutului digital distribuit pe platformele sociale.

„Răspunsul este nu. Nu le are nimeni în Europa. Nu doar România are această problemă, toate statele se confruntă cu ea”, a spus Țuțuianu.

Cum au devenit influencerii o nouă armă electorală

Alegerile din 2024 au scos la iveală un fenomen tot mai greu de ignorat: implicarea influencerilor în promovarea candidaților și a partidelor politice pe rețelele sociale. Platforme precum TikTok au devenit adevărate instrumente de campanie, iar granița dintre opinie personală și publicitate politică plătită este tot mai greu de identificat.

În timpul campaniilor electorale, zeci de influenceri au fost acuzați că au promovat mascat anumite formațiuni sau candidați, fără să menționeze dacă au existat contracte sau sume de bani în spatele postărilor. Cu toate acestea, autoritățile au întâmpinat dificultăți majore în a demonstra existența unor înțelegeri financiare clare. Lipsa unor reguli stricte și a unor mecanisme eficiente de verificare ridică tot mai multe semne de întrebare legate de transparența promovării politice din mediul online.

