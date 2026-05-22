După haosul care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, pregătește reguli noi pentru campaniile din online. La Interviurile Digi24.ro, șeful AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că noile reglementări vor viza atât marile platforme de socializare, cât și influencerii care promovează candidați politici.

Acesta a recunoscut că instituțiile statului au reacționat prea târziu în timpul campaniei electorale. În același timp, a subliniat că niciun stat nu are, în prezent, un sistem complet de control și reglementare a campaniilor desfășurate în mediul online.

Vor avea autoritățile puterea să intervină mai rapid în online

Șeful AEP anunță modificări legislative menite să ofere instituției mai multă putere de intervenție, inclusiv în afara perioadelor electorale. Scopul este prevenirea derapajelor din mediul online înainte ca acestea să producă efecte. Potrivit acestuia, experiența alegerilor din 2024–2025 a arătat clar că reacțiile autorităților au venit prea târziu, iar impactul măsurilor luate a fost aproape inexistent.

„Atribuțiile noastre pe zona aceasta vor fi nu doar în timpul campaniilor, ci și în afara perioadelor electorale. În anul 2024 a existat o problemă deosebită în relația cu marile platforme, pentru că au existat două tipuri de atitudine: platforme care nu au răspuns deloc și au spus că nu le interesează, sau platforme care au transmis Biroului Electoral Central că ele consideră că o anumită postare sau promovare reprezintă expresia dreptului la liberă exprimare și nu o manipulare”, a transmis Adrian Țuțuianu pentru sursa menționată.

Acesta admite că instituțiile statului au intervenit prea târziu în cazul campaniilor online desfășurate în perioada electorală 2024–2025. Țuțuianu a precizat că Biroul Electoral Central a emis aproape 3.500 de decizii, însă efectele concrete au fost minime, fie pentru că intervențiile au venit cu întârziere, fie pentru că au refuzat să pună în aplicare măsurile dispuse. „Dacă au trecut zece ore de la diseminarea unui material cu conținut fals sau manipulator, intervenția devine inutilă, pentru că efectele s-au produs deja”, a avertizat el.

De ce nu pot fi supravegheate eficient campaniile digitale