Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă

Iulia Petcu
22 mai 2026, 18:30
Cuprins
  1. Ce lucrări vor avea loc pe ruta către aeroport
  2. Cum vor ajunge pasagerii la Aeroportul Henri Coandă

Circulația feroviară către Aeroportul Henri Coandă va suferi modificări temporare la sfârșitul lunii mai, din cauza unor lucrări programate de întreținere. CFR SA anunță că mai multe trenuri vor fi anulate timp de patru zile, în anumite intervale orare.

Măsura va afecta ruta București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă T1, una dintre cele mai folosite conexiuni feroviare către aeroportul Otopeni.

Ce lucrări vor avea loc pe ruta către aeroport

Potrivit CFR SA, restricțiile vor fi aplicate în perioada 26 – 29 mai, între orele 10:30 și 15:30, pentru efectuarea unor lucrări tehnice pe infrastructura feroviară. Echipele de intervenție vor realiza revizii la electromecanismele de macaz și la schimbătoarele de cale, dar și operațiune de detensionare a șinelor și suduri aluminotermice.

În plus, lucrările includ buraj mecanizat și înlocuirea unor șine considerate defecte, toate intervențiile fiind programate conform normelor feroviare aflate în vigoare.

„Pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă, în perioada 26 – 29 mai 2026 se va închide temporar circulaţia feroviară pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă T1, doar între orele 10:30 – 15:30. Circulaţia trenurilor se va desfăşura în condiţii normale, în afara intervalului de închidere, conform dispoziţiilor Regulatorului de circulaţie (RC)”, arată comunicatul transmis de CFR SA.

Cum vor ajunge pasagerii la Aeroportul Henri Coandă

În intervalele afectate, vor fi anulate trenurile 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929, 7922, 7924, 7926, 7928, 7930 şi 7932. În afara perioadei de întrerupere, trenurile vor circula normal, conform programului stabilit de regulatorii de trafic feroviar, potrivit Digi24.

Pentru a menține legătura cu aeroportul, TPBI va reintroduce linia de autobuz 780, care va circula între Gara Basarab și Aeroportul Henri Coandă.

Autobuzele vor funcționa zilnic între orele 10:00 și 16:00, exact în perioada în care circulația trenurilor către aeroport va fi suspendată temporar.

