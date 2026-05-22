Scriitorul Stelian Tănase a lansat vineri critici extrem de dure la adresa Partidului Național Liberal, în cadrul unei dezbateri organizate cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înființarea formațiunii. Acesta le-a reproșat liberalilor că au acceptat influența fostului președinte Klaus Iohannis asupra partidului și a cerut sancționarea celor care au contribuit la aceste decizii.

Discursul său a fost marcat de acuzații directe și remarci tăioase la adresa actualilor și foștilor lideri liberali.

Ce le-a reproșat Stelian Tănase liberalilor

Invitat la evenimentul organizat de , Stelian Tănase a spus că partidul ar trebui să facă o analiză serioasă a greșelilor din ultimul deceniu și a criticat relația liberalilor cu fostul șef al statului.

„Ar trebui să faceţi această discuţie despre ce prostii aţi făcut în ultimii zece ani şi poate chiar mai mulţi. Cum v-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, cum v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job, un minister, o afacere ori ceva. Şi cum se duceau nişte tovarăşi de-ai dumneavoastră din partid la Cotroceni şi veneau la şedinţe, la partid, şi spuneau «Aşa a spus domnul preşedinte». În primul rând că minţeau. Nu că n-ar fi spus, că Iohannis vrea să facă el politica. În primul mandat a scăldat-o”, a declarat scriitorul Stelian Tănase, potrivit .

Cum descrie relația dintre PNL și fostul președinte

Tănase a susținut că PNL a renunțat la independența sa politică și s-a transformat într-o formațiune subordonată.

„Dumneavoastră v-aţi dat demisia, în primul rând moral, şi v-aţi făcut un fel de partid prezidenţial, dar de ăla de clasa a doua. Cum car eu câinele după mine pe stradă. Nu mi-a venit să cred că picaţi într-o asemenea ambuscadă. Un partid cu oameni maturi, cu oameni deştepţi, pe care pe mulţi îi cunoşteam şi să facă, să aibă asemenea slăbiciuni”, a mai adăugat Stelian Tănase.

El a continuat criticile, spunând că liderii partidului au acceptat fără opoziție deciziile venite de la Cotroceni.

„Am auzit mulţi prieteni din PNL, ne cunoaştem, cei mai mulţi ne cunoaştem bine, spunând că: a decis Cotroceniul şi nu-mi venea să cred, cum a decis Cotroceniul. Şi tu ce ai făcut? Ai ridicat lăbuţa? Ai fost de acord când s-a discutat în partid că suntem de acord cu ce a zis domnul preşedinte?”, a continuat scriitorul.

Ce măsuri cere Stelian Tănase să se ia în partid

În opinia sa, cei care au contribuit la aceste decizii ar trebui îndepărtați din partid pentru a evita repetarea acelorași greșeli.

“Asta e problema, că o fi el vinovat că s-a amestecat şi că ne-a numit vreo trei preşedinţi la partid. El i-a numit, nu voi. Dar voi ce eraţi acolo? Eraţi scândură, eraţi de lemn Tănase, eraţi traversă de cale ferată? Nu eraţi o conştiinţă, nu eraţi un vot?”, a mai precizat Stelian Tănase.

„Trebuie să îi daţi afară şi să îi sancţionaţi pe cei care au fost cel mai mult implicaţi în aceste decizii. Aveţi nişte liste cu responsabilii partidului. Aveţi listele de voturi. Vă cunoaşteţi între voi foarte bine şi aceia trebuie eliminaţi că sunt nocivi. Ori vin din altă parte. Eu n-am mentalitate conspiraţionistă, dar se mai fac jocuri de astea. Dar cei care sunt responsabili trebuie eliminaţi pentru că vor repeta aceleaşi jocuri şi slăbiciunea lor îi va face să facă iar compromisuri. Deci trebuie să vă debarasaţi de ei, dacă vreţi să aveţi un partid cât de cât curat”, a mai spus Tănase.