B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte

Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte

Adrian A
26 feb. 2026, 11:24
Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
Cuprins
  1. Cum se joacă Bolojan cu șefia Vămilor
  2. De ce a fost demis Alexandru Bogdan Bălan
  3. Urmărit penal, dar agățat de șefia Vămilor

Situație halucinantă la șefia Vămilor. Ilie Bolojan l-a demis în ianuarie pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, pentru ca o lună mai târziu să îl pună vicepreședinte al aceleiași instituții.

Cum se joacă Bolojan cu șefia Vămilor

„Să se modifice, primesc, dar să nu se schimbe nimic.”. Ăsta pare să fie motto-ul premierului Ilie Bolojan în privința modificărilor de la șefia Vămilor. Altfel, nu se explică readucerea în fruntea Autorității Vamale Române a lui Alexandru Bogdan Bălan.

E adevărat, a fost reinstalat DOAR în funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române. La doar o lună după ce fusese demis din poziția de președinte.

De ce a fost demis Alexandru Bogdan Bălan

În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan a decis să-l demită pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române pe motiv de incompetență. Această decizie a fost urmată rapid de numirea lui Mihai Savin în aceeași funcție.

Însă, se pare că după aproape o lună de zile, Ilie Bolojan și-a revizuit atitudinea privind incompetența lui Bălan și l-a readus la șefia Vămilor din România.

Urmărit penal, dar agățat de șefia Vămilor

Și probabil că nu de incompetență ar fi trebuit să se lege Ilie Bolojan în cazul lui Alexandru Bogdan Bălan. Ci de trecutul lui penal.

Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu și fals intelectual, acuzații asociate cu dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

În acest dosar, Florian Walter, care a decedat în 2019, era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul viza o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control la firma de salubritate.

Investigația a durat nouă ani, însă pe 27 mai 2025, DNA a dispus soluția de clasare a cazului, motivând că faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Procurorii au menționat în decizia de clasare că nu există probe care să demonstreze o înțelegere între suspecți și reprezentanții societăților comerciale implicate.

În 2016, atunci când a fost acuzat de DNA, Bogdan Alexandru Bălan era angajat la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest.

Tags:
Citește și...
Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
Economic
Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
Economic
Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Economic
BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Economic
Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Economic
Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Economic
Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Economic
Scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Ce condiții mai trebuie îndeplinite
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Economic
Uniunea Europeană anunță un nou sprijin financiar pentru români. Ce sectoare pot profita de ajutor din 2028
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Economic
Cristian Păun: România e într-un mare pericol și nu mai poate funcționa pe caiet, dar nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim costurile generate de o guvernanță cu picioarele (VIDEO)
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Economic
Taxele locale vor fi revizuite săptămâna aceasta. Anunțul făcut de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cum i-a convins pe Bolojan și Grindeanu (VIDEO)
Ultima oră
11:01 - Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată
10:55 - Ilie Bolojan a mințit. Tăierea sporului de doctorat nu a fost discutată cu rectorii universităților. Iar a tăiat de capul lui
10:52 - Boala periculoasă care nu mai ține cont de vârstă. Tot mai mulți români tineri ajung la spital: „Când simt că nu e bine, mă opresc din orice”
10:30 - Inundații în două localități din Giurgiu. Județul este sub cod portocaliu emis de hidrologi
10:22 - ULTIMA ORĂ: Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când preia conducerea Ambasadei
10:09 - Ultima șansă pentru pacea în Orientul Mijlociu. SUA și Iran reiau negocierile la Geneva
10:07 - Proiecțiile economice ale României pentru 2026 revizuite în scădere de BERD. Sunt măsurile de austeritate cauza scăderii?
10:03 - Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
09:34 - Coreea de Nord cere statut de putere nucleară. Kim Jong Un crede că s-ar putea înțelege bine cu Donald Trump
09:32 - Mercenarul Horațiu Potra nu mai suportă regimul dur din închisoare. Solicitarea făcută după luni de maximă securitate