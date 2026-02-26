Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte

Situație halucinantă la șefia Vămilor. Ilie Bolojan l-a demis în ianuarie pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, pentru ca o lună mai târziu să îl pună vicepreședinte al aceleiași instituții.

Cum se joacă Bolojan cu șefia Vămilor

„Să se modifice, primesc, dar să nu se schimbe nimic.”. Ăsta pare să fie motto-ul premierului în privința modificărilor de la șefia Vămilor. Altfel, nu se explică readucerea în fruntea Autorității Vamale Române a lui Alexandru Bogdan Bălan.

E adevărat, a fost reinstalat DOAR în funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române. La doar o lună după ce fusese demis din poziția de președinte.

De ce a fost demis Alexandru Bogdan Bălan

În ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan a decis să-l demită pe Alexandru Bogdan Bălan din funcția de președinte al pe motiv de incompetență. Această decizie a fost urmată rapid de numirea lui Mihai Savin în aceeași funcție.

Însă, se pare că după aproape o lună de zile, Ilie Bolojan și-a revizuit atitudinea privind incompetența lui Bălan și l-a readus la șefia Vămilor din România.

Urmărit penal, dar agățat de șefia Vămilor

Și probabil că nu de incompetență ar fi trebuit să se lege Ilie Bolojan în cazul lui Alexandru Bogdan Bălan. Ci de trecutul lui penal.

Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu și fals intelectual, acuzații asociate cu dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

În acest dosar, , care a decedat în 2019, era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul viza o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control la firma de salubritate.

Investigația a durat nouă ani, însă pe 27 mai 2025, DNA a dispus soluția de clasare a cazului, motivând că faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Procurorii au menționat în decizia de clasare că nu există probe care să demonstreze o înțelegere între suspecți și reprezentanții societăților comerciale implicate.

În 2016, atunci când a fost acuzat de DNA, Bogdan Alexandru Bălan era angajat la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest.