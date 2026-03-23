Scene dramatice pe Drumul Expres Craiova: Un autocar cu zeci de copii, implicat într-un grav accident

Scene dramatice pe Drumul Expres Craiova: Un autocar cu zeci de copii, implicat într-un grav accident

Ana Maria
23 mart. 2026, 08:43
Sursa Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Câți copii se aflau în autocar
  2. Ce s-a întâmplat cu șoferul autoturismului
  3. Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Cum se circulă în zonă
  4. Ce urmează în ancheta autorităților

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni dimineață pe DEx12, în județul Argeș, după ce un autoturism și un autocar plin cu copii au fost implicate într-o coliziune violentă. Incidentul s-a produs pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 104, în apropierea localității Albota.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și ambulanță, pentru a gestiona situația.

Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Câți copii se aflau în autocar

Potrivit primelor date furnizate de autorități, în autocar se aflau aproximativ 42 de persoane, dintre care 38 de copii și 4 adulți.

Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul minorilor, însă intervenția este în desfășurare, iar situația rămâne una dinamică.

Ce s-a întâmplat cu șoferul autoturismului

Impactul a fost extrem de puternic, iar șoferul autoturismului a suferit răni grave. Acesta a fost preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului.

Starea sa este atent monitorizată de medici, potrivit Știripesurse.

Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Cum se circulă în zonă

Traficul rutier în zona accidentului se desfășoară cu dificultate, fiind afectat de intervenția autorităților.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Ce urmează în ancheta autorităților

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Nu este exclus ca viteza, neatenția sau alte condiții de trafic să fi contribuit la producerea impactului.

Autoritățile recomandă prudență sporită la volan, mai ales în zonele intens circulate.

Circulația pe acest tronson este cunoscută pentru viteza ridicată de deplasare, ceea ce crește riscul unor accidente severe în cazul unei erori minore.

Accidentele produse pe drumurile expres au devenit tot mai frecvente în ultima perioadă, pe fondul traficului intens și al grabei șoferilor. Autoritățile atrag constant atenția asupra respectării regulilor de circulație.

