Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni dimineață pe DEx12, în județul Argeș, după ce un autoturism și un autocar plin cu copii au fost implicate într-o coliziune violentă. Incidentul s-a produs pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 104, în apropierea localității Albota.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și ambulanță, pentru a gestiona situația.

Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Câți copii se aflau în autocar

Potrivit primelor date furnizate de autorități, în autocar se aflau aproximativ 42 de persoane, dintre care 38 de copii și 4 adulți.

Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime în rândul minorilor, însă intervenția este în desfășurare, iar situația rămâne una dinamică.

Ce s-a întâmplat cu șoferul autoturismului

Impactul a fost extrem de puternic, iar șoferul autoturismului a suferit răni grave. Acesta a fost preluat și evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului.

Starea sa este atent monitorizată de medici, potrivit .

Accident rutier deosebit de grav în Argeș. Cum se circulă în zonă

Traficul rutier în zona accidentului se desfășoară cu dificultate, fiind afectat de intervenția autorităților.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Ce urmează în ancheta autorităților

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a determina cauzele exacte ale . Nu este exclus ca viteza, neatenția sau alte condiții de trafic să fi contribuit la producerea impactului.

Autoritățile recomandă prudență sporită la volan, mai ales în zonele intens circulate.