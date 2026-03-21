Un bărbat a murit sâmbătă, 21 martie, în localitatea Tutova, după ce un autocar cu 44 de persoane la bord a fost implicat într-un accident. În urma impactului, 14 pasageri au fost răniți și transportați de urgență la spitalele din Bârlad și Tecuci. Restul călătorilor au fost preluați de microbuze ISU pentru a-și continua drumul cu un alt vehicul.

Detalii despre starea victimelor după ce un bărbat a murit în accident

Salvatorii ajunși la fața locului au confirmat că toate persoanele rănite sunt conștiente și că, din nefericire, în acest eveniment rutier a fost înregistrat și un deces.

Reprezentanții ISU Galați au oferit informații complete despre intervenție.

„Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați. Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci. Echipajele operative intervin pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență”, au transmis reprezentanții .

Cum s-a desfășurat intervenția

Amploarea a mobilizat echipajele de intervenție din ambele județe, iar la fața locului au fost trimise zeci de echipaje de intervenție.

Lista completă a resurselor alocate cuprinde:

6 ambulanțe de prim ajutor SMURD (3 din Galați, 3 din Vaslui),

2 unități de terapie intensivă mobilă SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui),

3 autospeciale pentru transportul victimelor multiple SMURD (2 din Galați, 1 din Vaslui),

2 puncte medicale avansate SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui),

4 autospeciale pentru descarcerare (2 din Galați, 2 din Vaslui),

3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (2 din Galați, 1 din Vaslui),

3 microbuze din județul Vaslui și 13 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (3 din Galați și 10 din Vaslui).