Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 08:21
Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
sursă foto: ISU Galați
Cuprins
  1. Detalii despre starea victimelor după ce un bărbat a murit în accident
  2. Cum s-a desfășurat intervenția

Un bărbat a murit sâmbătă, 21 martie, în localitatea Tutova, după ce un autocar cu 44 de persoane la bord a fost implicat într-un accident. În urma impactului, 14 pasageri au fost răniți și transportați de urgență la spitalele din Bârlad și Tecuci. Restul călătorilor au fost preluați de microbuze ISU pentru a-și continua drumul cu un alt vehicul.

Detalii despre starea victimelor după ce un bărbat a murit în accident

Salvatorii ajunși la fața locului au confirmat că toate persoanele rănite sunt conștiente și că, din nefericire, în acest eveniment rutier a fost înregistrat și un deces.

Reprezentanții ISU Galați au oferit informații complete despre intervenție.

„Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați. Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci. Echipajele operative intervin pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență”, au transmis reprezentanții ISU Galați.

Cum s-a desfășurat intervenția

Amploarea accidentului a mobilizat echipajele de intervenție din ambele județe, iar la fața locului au fost trimise zeci de echipaje de intervenție.

Lista completă a resurselor alocate cuprinde:

6 ambulanțe de prim ajutor SMURD (3 din Galați, 3 din Vaslui),

2 unități de terapie intensivă mobilă SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui),

3 autospeciale pentru transportul victimelor multiple SMURD (2 din Galați, 1 din Vaslui),

2 puncte medicale avansate SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui),

4 autospeciale pentru descarcerare (2 din Galați, 2 din Vaslui),

3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (2 din Galați, 1 din Vaslui),

3 microbuze din județul Vaslui și 13 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (3 din Galați și 10 din Vaslui).

Citește și...
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Eveniment
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
Eveniment
Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
Alternativele mai ieftine la Ozempic, pregătite pentru lansare. China preia controlul pe piața medicamentelor de slăbit
Eveniment
Alternativele mai ieftine la Ozempic, pregătite pentru lansare. China preia controlul pe piața medicamentelor de slăbit
Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul
Eveniment
Românii își anulează vacanțele în Turcia chiar înainte de începerea sezonului. Care este motivul
Vinul versus berea: Care este băutura care protejează inima, conform cercetătorilor
Eveniment
Vinul versus berea: Care este băutura care protejează inima, conform cercetătorilor
Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
Eveniment
Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
Captură uriașă de droguri în Oradea: Nouă traficanți care vindeau elevilor au fost arestați
Eveniment
Captură uriașă de droguri în Oradea: Nouă traficanți care vindeau elevilor au fost arestați
Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și un hotel de lux lângă o groapă de gunoi din Cluj-Napoca. Ce semne de întrebare ridică proiectul
Eveniment
Donald Trump vrea să construiască un teren de golf și un hotel de lux lângă o groapă de gunoi din Cluj-Napoca. Ce semne de întrebare ridică proiectul
Noi interdicții în Delta Dunării: Două specii de pești nu mai pot fi capturate
Eveniment
Noi interdicții în Delta Dunării: Două specii de pești nu mai pot fi capturate
Produse neconforme și igienă precară în comerțul alimentar. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii ANPC (FOTO)
Eveniment
Produse neconforme și igienă precară în comerțul alimentar. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii ANPC (FOTO)
Ultima oră
23:59 - Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
23:51 - Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
23:50 - Teheranul lansează o amenințare fără precedent. Iranul are în vedere atacuri în destinații de vacanță
23:36 - Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
23:24 - România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu
23:10 - Focar de hepatita A în Italia din cauza unor alimente consumate și de români
23:07 - Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
23:04 - Piața imobiliară din Dubai, victimă colaterală a războiului din Orientul Mijlociu. Tranzacțiile sunt în declin, iar prețurile scad
22:34 - Scandal diplomatic între Budapesta și Kiev: Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost drogat pentru a mărturisi
22:29 - Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora