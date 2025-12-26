B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 10:11
Atacuri cu drone la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert
Atac cu drone sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Atacuri cu drone la graniță
  2. Mesaj RO-Alert emis pentru populația din Tulcea

Un nou val de atacuri cu drone a avut loc în noaptea de Crăciun asupra porturilor urainene de la Dunăre. Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane F-16 și au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonă.

Atacuri cu drone la graniță

Armata rusă a lansat mai multe drone pentru a lovi ținte din vecinătatea graniței românești, în porturile ucrainene de la Dunăre. Aceste atacuri cu drone au avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri, de Crăciun. În acest context, conform informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populație.

De asemenea, autoritățile militare au ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru a monitoriza situația aeriană în zona din nordul județului Tulcea. Potrivit sursei citate, sistemul de supraveghere aeriană a identificat grupuri de drone lansate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, se arată într-un comunicat al MApN.

Potrivit sursei citate, pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, Astfel, aeronavele F-16 au revenit la bază, în siguranţă, la ora 3:15.

Mesaj RO-Alert emis pentru populația din Tulcea

În contextul noului val de atacuri cu drone, persoanele din localităţile tulcene aflate la graniţa româno-ucraineană au primit noaptea trecută un nou mesaj RO-Alert. Avertizarea a fost emisă în jurul orei 1:25, locuitorii din zonă fiind atenționați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiu. Oamenii au fost îndemnați să-și ia măsuri de precauție și să se adăpostească în zone sigure, departe de ferestre.

„Nu au fost înregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul RO-Alert a fost şi vocal. Semnalul sonor de avertizare și textul mesajului au fost însoţite de o voce care a citit recomandările pentru populaţie.

O atenţionare similară a fost primită luna trecută şi de locuitorii satului Ceatalchioi. S-a întâmplat cu prilejul evacuării decise de autorităţi pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui alt atac cu drone al Rusiei.

Tags:
Citește și...
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Eveniment
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Eveniment
Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal pe un Drum Național. Doi oameni au murit în impactul dintre două vehicule
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Eveniment
Tragedii în ziua de Crăciun. Locuințe distruse de explozii și de incendii
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Eveniment
Colindători violenți, în Constanța. Mai mulți adolescenți au vandalizat o scară de bloc
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Cât timp sunt sigure preparatele de sărbători păstrate în frigider? Avertismentul specialiștilor
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Eveniment
Grav accident la ieșirea din Sibiu. O tânără însărcinată, printre victime
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Eveniment
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Ultima oră
11:50 - Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
11:46 - Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
11:19 - Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
11:15 - Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
11:02 - Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
10:47 - Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
10:34 - Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
09:54 - Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București! A primit o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea
09:47 - Atac american împotriva militanților Stat Islamic din Nigeria. Mesajul lui Trump pentru teroriști
09:22 - Adolescentă de 14 ani agresată în seara de Crăciun. Un individ înarmat cu un topor a pătruns în casa unei familii