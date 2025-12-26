Un nou val de atacuri cu drone a avut loc în noaptea de Crăciun asupra porturilor urainene de la Dunăre. Autoritățile române au ridicat de la sol două avioane F-16 și au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonă.

Atacuri cu drone la graniță

Armata rusă a lansat mai multe drone pentru a lovi ținte din vecinătatea graniței românești, în de la Dunăre. Aceste atacuri cu drone au avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri, de Crăciun. În acest context, conform informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, a fost emis un mesaj pentru populație.

De asemenea, autoritățile militare au ridicat două pentru a monitoriza situația aeriană în zona din nordul județului Tulcea. Potrivit sursei citate, sistemul de supraveghere aeriană a identificat grupuri de drone lansate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„În noaptea de joi spre vineri, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, se arată într-un comunicat al .

Potrivit sursei citate, pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, Astfel, aeronavele F-16 au revenit la bază, în siguranţă, la ora 3:15.

Mesaj RO-Alert emis pentru populația din Tulcea

În contextul noului val de atacuri cu drone, persoanele din localităţile tulcene aflate la graniţa româno-ucraineană au primit noaptea trecută un nou mesaj RO-Alert. Avertizarea a fost emisă în jurul orei 1:25, locuitorii din zonă fiind atenționați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiu. Oamenii au fost îndemnați să-și ia măsuri de precauție și să se adăpostească în zone sigure, departe de ferestre.

„Nu au fost înregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul RO-Alert a fost şi vocal. Semnalul sonor de și textul mesajului au fost însoţite de o voce care a citit recomandările pentru populaţie.

O atenţionare similară a fost primită luna trecută şi de locuitorii satului Ceatalchioi. S-a întâmplat cu prilejul evacuării decise de autorităţi pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui alt atac cu drone al Rusiei.