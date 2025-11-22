B1 Inregistrari!
Noi atacuri cu drone în apropiere de granița României. Ce măsuri au fost luate pentru protejarea populației

Iulia Petcu
22 nov. 2025, 08:35
Avioane militare
Atacurile cu drone din zona frontierei ucrainene continuă să genereze tensiune în apropierea graniței cu România. În noaptea de sâmbătă, autoritățile au reacționat rapid în urma unor noi semnalări venite dinspre regiunea Odesa, ridicând aeronave militare și emițând un mesaj de avertizare pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Deși nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian național, situația rămâne una sensibilă.

Ce a determinat ridicarea aeronavelor militare

Ministerul Apărării a anunțat că, în cursul nopții, au fost identificate noi atacuri cu drone desfășurate pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România. Conform instituției, s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.

Autoritățile au menționat că, de această dată, „nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României”, însă măsurile de precauție au fost menținute având în vedere proximitatea impacturilor. „Ministerul Apărării Naţionale menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării, alerta pentru populație a fost emisă la ora 01:33, moment în care a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). Evenimentele repetate din ultimele zile au crescut nivelul de vigilență al sistemelor de supraveghere aeriană.

Instituţia a mai precizat că păstrează contactul permanent cu aliaţii: „Schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a Flancului Estic al NATO”.

Cum s-a manifestat incidentul detectat miercuri dimineață

Reprezentanții Forțelor Aeriene au raportat că, în cursul zilei de miercuri, o dronă a pătruns pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian românesc. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, potrivit observatornews.ro.

Echipamentele radar au monitorizat traiectoria aparatului, care a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Chiar dacă incidentul nu a produs pagube, el a confirmat vulnerabilitatea zonei în fața riscului generat de conflictul din Ucraina.

Ce măsuri au fost luate după explozia navei încărcate cu GPL

În cursul zilei de luni, autoritățile au evacuat comunitățile din Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă aflată pe malul ucrainean al Dunării a fost lovită de o dronă. Impactul a produs un incendiu puternic, iar nava a fost cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi s-a considerat că există pericol iminent de explozie. În urma evaluărilor inițiale, persoanele și animalele din perimetru au fost evacuate temporar din zonă, iar circulația a fost blocată pentru evitarea oricărui risc suplimentar.

Incendiul a fost lichidat marți după-amiază, iar apoi toate persoanele au putut reveni la locuinţele lor. Deși situația a revenit la normal, autoritățile mențin un nivel ridicat de alertă, având în vedere frecvența incidentelor generate de conflictul din Ucraina și apropierea lor de granița României.

