Ucraina a lansat astăzi șapte atacuri cu drone asupra regiunilor rusești, izbucnind un incendiu industrial

Ucraina a efectuat, joi, șapte atacuri cu drone asupra unor regiuni rusești, inclusiv Rostov și sudul țării, provocând un incendiu într-o zonă industrială din Rusia. Guvernatorul regiunii Briansk, din sudul Rusiei, a raportat atacurile și a afirmat că nu au fost victime, dar au fost înregistrate pagube materiale semnificative. Acesta a furnizat detalii despre orele la care au avut loc atacurile și zonele vizate, relatează , citat de .

Unul dintre atacurile cu drone a provocat izbucnirea unui incendiu într-o zonă industrială din Rusia. Aleksandr Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk, a confirmat prezența echipelor de pompieri și serviciilor de urgență la fața locului pentru a gestiona situația. Cu toate acestea, nu au fost înregistrate victime.

În afară de regiunea Briansk, drone ucrainene au fost doborâte în apropierea Moscovei, în sudul regiunii Rostov și în sud-vestul regiunii Briansk. De asemenea, s-au înregistrat atacuri cu drone asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Enerhodar din sudul Ucrainei.

A drone attacked the territory of the „Kremniy EL” microelectronics plant in Bryansk. As a result of the attack, one of the buildings caught fire.

The plant was already attacked by drones a week ago.

This is one of the largest manufacturers of microelectronics in Russia. 94%…

— NEXTA (@nexta_tv)