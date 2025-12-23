Alertă la Ministerul Apărării, după ce sistemele radar au detectat două ținte aeriene, cel mai probabil drone, care se îndreaptă spre Reni şi Chilia. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert deși nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul național.

ale au detectat, marţi noaptea, , cel mai probabil drone, în spaţiul ucrainean, îndreptându-se către localitățile Reni şi Chilia. A fost emisă o alertă Ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea și pentru cei din sud-estul județului Galați.

Mesajul Ro-alert a fost emis la ora 01.26, pentru populația din cele două două județe. Ulterior, starea de alertă a fost ridicată după aproximativ o oră, la ora 02.15

„În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”, a anunțat marţi dimineaţă MApN.

Potrivit MApN, radarele au detectat un alt grup de drone care se deplasau în direcţia portului Reni. La scurtă vreme au fost raportate pe teritoriul Ucrainei. MApN a precizat că, spre deosebire de zilele trecute, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Această alertă a venit în contextul unor cu drone rusești care au avut loc noaptea trecută. A fost vizată infrastructura portuară ucraineană din proximitatea frontierei cu România. Astfel de incidente au avut loc în mod regulat în ultimele luni. Pe 25 noiembrie, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost monitorizată timp de peste trei ore.

Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Intervenția nu a fost posibilă din cauza altitudinii foarte joase de zbor și a dispariției frecvente de pe radar.