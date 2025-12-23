B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alertă la MApN. Un nou atac cu drone rusești la granița României. Avertizare Ro-Alert pentru populație

Alertă la MApN. Un nou atac cu drone rusești la granița României. Avertizare Ro-Alert pentru populație

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 09:12
Alertă la MApN. Un nou atac cu drone rusești la granița României. Avertizare Ro-Alert pentru populație
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine
Cuprins
  1. Alertă la Ministerul Apărării
  2. Atac cu drone asupra Ucrainei

Alertă la Ministerul Apărării, după ce sistemele radar au detectat două ținte aeriene, cel mai probabil drone, care se îndreaptă spre Reni şi Chilia. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert deși nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul național.

Alertă la Ministerul Apărării

Sistemele radar ale Ministerului Apărării au detectat, marţi noaptea, două ţinte aeriene, cel mai probabil drone, în spaţiul ucrainean, îndreptându-se către localitățile Reni şi Chilia. A fost emisă o alertă Ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea și pentru cei din sud-estul județului Galați.

Mesajul Ro-alert a fost emis la ora 01.26, pentru populația din cele două două județe. Ulterior, starea de alertă a fost ridicată după aproximativ o oră, la ora 02.15

„În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”, a anunțat marţi dimineaţă MApN.

Potrivit MApN, radarele au detectat un alt grup de drone care se deplasau în direcţia portului Reni. La scurtă vreme au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei. MApN a precizat că, spre deosebire de zilele trecute, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Atac cu drone asupra Ucrainei

Această alertă a venit în contextul unor atacuri cu drone rusești care au avut loc noaptea trecută. A fost vizată infrastructura portuară ucraineană din proximitatea frontierei cu România.  Astfel de incidente au avut loc în mod regulat în ultimele luni. Pe 25 noiembrie, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a fost monitorizată timp de peste trei ore.

Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol, iar piloții au avut permisiunea de a o doborî. Intervenția nu a fost posibilă din cauza altitudinii foarte joase de zbor și a dispariției frecvente de pe radar.

Tags:
Citește și...
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Eveniment
Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Eveniment
Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
Parlamentarii suveraniști decid marți dacă inițiază procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Eveniment
Parlamentarii suveraniști decid marți dacă inițiază procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție se reunește marți, la Palatul Victoria
Eveniment
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din Justiție se reunește marți, la Palatul Victoria
Tone de gunoaie, lăsate de români în parcările de la intrarea în țară. „Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva”
Eveniment
Tone de gunoaie, lăsate de români în parcările de la intrarea în țară. „Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva”
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)
Eveniment
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (VIDEO)
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba
Eveniment
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Despre ce materii este vorba
B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!
Eveniment
B1 TV a pregătit pentru Crăciunul 2025 o selecție de programe speciale, cu filme românești clasice, documentare, și concerte extraordinare. Le ai pe toate de Crăciun pe B1 TV!
Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el
Eveniment
Cadoul care nu ajunge returnat! Milenialii optează foarte des pentru el
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”
Ultima oră
11:01 - Top 8 Sfaturi De Securitate Cibernetică Pentru A Proteja Afacerile Și A Evita Pierderile Economice Majore
10:48 - Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)
10:42 - Moș Crăciun aduce zăpadă în București. Meteorologii anunță ninsori pentru Noaptea de Ajun
10:33 - Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
10:30 - Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe
10:25 - Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
09:57 - 23 decembrie: Biserica Ortodoxă pomenește Sfinții 10 Mucenici din Creta
09:51 - Referendum pe Justiție. Procedura prin care președintele îi va consulta pe magistrați pe tema CSM (SURSE)
09:08 - Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe
08:55 - Ședință la Palatul Victoria. Guvernul Bolojan adoptă noi măsuri de austeritate prin Ordonanța trenuleț