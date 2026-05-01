Petre Roman a subliniat că venitul său lunar include atât pensia standard, cât și componenta specială. Aceasta din urmă fusese reintrodusă anterior. În opinia sa, suma reflectă anii de muncă și responsabilitățile funcțiilor publice pe care le-a ocupat.

De ce critică fostul premier procesul de recalculare a pensiilor

Deși pensia sa a crescut, Petre Roman nu a ignorat problemele din sistem. El a vorbit deschis despre erorile care i-au afectat pe mulți pensionari. În opinia sa, astfel de situații nu ar fi trebuit să apară.

„M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori”, a trasmis acesta.

Cu ce se ocupă Petre Roman după retragerea din politică

Departe de funcțiile publice, fostul premier și-a construit o nouă direcție în mediul academic internațional.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea”, a explicat Petre Roman pentru sursa menționată.

Acesta spune că a ales să rămână activ nu doar pentru venituri, ci și pentru a-și menține implicarea profesională. În același timp, participă la proiecte de cercetare și la conferințe internaționale. Prin aceste activități, și-a consolidat o reputație nouă, dincolo de cariera politică.