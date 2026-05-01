Departe de scena politică, Petre Roman continuă să fie activ și implicat în viața profesională. Fostul premier a vorbit deschis despre pensia pe care o primește de la stat. În același timp, rămâne dedicat mediului academic și științific, unde își desfășoară în continuare activitatea.
Cât a ajuns să încaseze Petre Roman după recalcularea pensiei
În urma unei recalculări efectuate în septembrie 2024, Petre Roman a ajuns să primească o pensie mai mare decât cea anunțată anterior. Până la acel moment, venitul său lunar era de aproximativ 10.000 de lei. Ulterior, suma a fost majorată cu circa 2.300 de lei.
„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a spus acesta, informează bugetul.ro.
Petre Roman a subliniat că venitul său lunar include atât pensia standard, cât și componenta specială. Aceasta din urmă fusese reintrodusă anterior. În opinia sa, suma reflectă anii de muncă și responsabilitățile funcțiilor publice pe care le-a ocupat.
De ce critică fostul premier procesul de recalculare a pensiilor
Deși pensia sa a crescut, Petre Roman nu a ignorat problemele din sistem. El a vorbit deschis despre erorile care i-au afectat pe mulți pensionari. În opinia sa, astfel de situații nu ar fi trebuit să apară.
„M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori”, a trasmis acesta.
Cu ce se ocupă Petre Roman după retragerea din politică
Departe de funcțiile publice, fostul premier și-a construit o nouă direcție în mediul academic internațional.
„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea”, a explicat Petre Roman pentru sursa menționată.
Acesta spune că a ales să rămână activ nu doar pentru venituri, ci și pentru a-și menține implicarea profesională. În același timp, participă la proiecte de cercetare și la conferințe internaționale. Prin aceste activități, și-a consolidat o reputație nouă, dincolo de cariera politică.