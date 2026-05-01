B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”

Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”

Ana Beatrice
01 mai 2026, 16:24
Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
Fostul premier Petre Roman. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cât a ajuns să încaseze Petre Roman după recalcularea pensiei
  2. De ce critică fostul premier procesul de recalculare a pensiilor
  3. Cu ce se ocupă Petre Roman după retragerea din politică

Departe de scena politică, Petre Roman continuă să fie activ și implicat în viața profesională. Fostul premier a vorbit deschis despre pensia pe care o primește de la stat. În același timp, rămâne dedicat mediului academic și științific, unde își desfășoară în continuare activitatea.

Cât a ajuns să încaseze Petre Roman după recalcularea pensiei

În urma unei recalculări efectuate în septembrie 2024, Petre Roman a ajuns să primească o pensie mai mare decât cea anunțată anterior. Până la acel moment, venitul său lunar era de aproximativ 10.000 de lei. Ulterior, suma a fost majorată cu circa 2.300 de lei.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a spus acesta, informează bugetul.ro.

Petre Roman a subliniat că venitul său lunar include atât pensia standard, cât și componenta specială. Aceasta din urmă fusese reintrodusă anterior. În opinia sa, suma reflectă anii de muncă și responsabilitățile funcțiilor publice pe care le-a ocupat.

De ce critică fostul premier procesul de recalculare a pensiilor

Deși pensia sa a crescut, Petre Roman nu a ignorat problemele din sistem. El a vorbit deschis despre erorile care i-au afectat pe mulți pensionari. În opinia sa, astfel de situații nu ar fi trebuit să apară.

„M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori”, a trasmis acesta.

Cu ce se ocupă Petre Roman după retragerea din politică

Departe de funcțiile publice, fostul premier și-a construit o nouă direcție în mediul academic internațional.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea”, a explicat Petre Roman pentru sursa menționată.

Acesta spune că a ales să rămână activ nu doar pentru venituri, ci și pentru a-și menține implicarea profesională. În același timp, participă la proiecte de cercetare și la conferințe internaționale. Prin aceste activități, și-a consolidat o reputație nouă, dincolo de cariera politică.

Tags:
Ultima oră
16:25 - „Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
15:59 - Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
15:45 - Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia
15:21 - Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
15:17 - Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
14:59 - Bolojan, reacție după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența” (VIDEO)
14:58 - Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”
14:54 - Newsweek: Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
14:29 - Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare: „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj” / De ce nu e de acord cu divorțul în familiile cu copii
14:25 - Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”