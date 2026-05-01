„Am venit să-ți fac o surpriză": Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 16:25
sursă foto: Instagram/ Wilmark
Cuprins
  1. Cum a reacționat Ioana atunci când Wilmark a fost surprins cu o altă domnișoară
  2. Ce calități admiră coregraful la mama copiilor săi
  3. Cum reușește dansatorul să mențină echilibrul într-o relație atât de lungă

Wilmark și soția sa, Ioana, au oferit un interviu sincer despre căsnicia lor de 17 ani.  Aceștia au fost sinceri și au rememorat inclusiv un episod tensionat în care coregraful a fost surprins cu o altă prezență feminină în locuință.

Cum a reacționat Ioana atunci când Wilmark a fost surprins cu o altă domnișoară

Invitați în cadrul unei emisiuni, cei doi au discutat deschis despre o perioadă dificilă din trecutul lor, când erau despărțiți temporar. Ioana plecase într-o vacanță în Franța pentru a încerca să treacă peste separare, însă a decis să se întoarcă mai devreme pentru a-i face o surpriză partenerului său.

Surpriza a fost însă una neplăcută, deoarece l-a găsit pe celebrul coregraf în compania unei alte femei. Deși a fost un moment delicat, cei doi au reușit să depășească situația, preferând acum să privească totul cu umor.

„Când eram despărțiți și eram plecată în vacanță în Franța, să te uit, da? Și am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o altă domnișoară în cameră, în casă. Se pare că am uitat, am trecut…”, a declarat Ioana în cadrul emisiunii.

Wilmark a încercat să destindă atmosfera, glumind pe seama faptului că soția lui s-a întors pe neașteptate:

„Această emisiune este de fan, distracție. [Gafa mea] este atunci când ai fost plecată în Franța și te-ai întors fără să mă suni”, a adăugat Wilmark pentru VIVA!

Ce calități admiră coregraful la mama copiilor săi

Dincolo de momentele de tensiune, cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au vorbit cu emoție despre trăsăturile care îi țin împreună.

Wilmark a subliniat că apreciază atât aspectul fizic al soției sale, cât și forța ei interioară. Acesta a descris-o pe Ioana ca fiind o femeie extrem de feminină, dar și foarte hotărâtă în deciziile pe care le ia, fiind totodată o mamă dedicată care are grijă ca totul în familie să fie pus la punct.

„Îmi place că ești foarte feminină, îmi place că ești foarte hotărâtă, îmi place că ești foarte sigură pe tine. Îmi place că ești o mamă superbă, deci ai super tare grijă de copii, uneori prea multă grijă de copii și ca relație de familie cred că, iarăși, faptul că ai grijă de tot ceea ce se întâmplă în casă, că este totul pus la punct”, a mărturisit Wilmark.

Cum reușește dansatorul să mențină echilibrul într-o relație atât de lungă

Secretul relației lor pare să fie sinceritatea și capacitatea de a ierta greșelile din trecut. Deși Wilmark a fost protagonistul unor momente care ar fi putut pune capăt definitiv căsniciei, maturitatea ambilor parteneri i-a ajutat să meargă mai departe.

