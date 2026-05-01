O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori

Flavia Codreanu
01 mai 2026, 17:30
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul în care a fost implicată o româncă din Viena
  2. Ce s-a întâmplat cu suspecta după atacul din stația de metrou  

O româncă din Viena a fost reținută de autorități după ce a atacat cu o foarfecă de unghii un bărbat și o femeie într-o stație de metrou aglomerată.

Cum s-a produs incidentul în care a fost implicată o româncă din Viena

Scenele de o violență extremă s-au petrecut în plină zi la stația de metrou Westbahnhof din capitala Austriei.

Conflictul a izbucnit între două femei și un bărbat, iar la un moment dat, o româncă de 40 de ani a scos o foarfecă de unghii și i-a atacat pe ceilalți doi la ceartă. Victimele, o femeie de 39 de ani și un bărbat de 38 de ani, au suferit răni la nivelul feței și al gâtului în urma agresiunii.

Se pare că altercația ar fi avut loc în cadrul comunității persoanelor fără adăpost din oraș, relatează presa locală.

Ce s-a întâmplat cu suspecta după atacul din stația de metrou  

Imediat după atac, femeia a încercat să își piardă urma, însă poliția a declanșat o operațiune rapidă de căutare. Femeia  din Viena a fost prinsă și reținută la scurt timp, în timp ce arma folosită în conflict a fost recuperată chiar de la locul incidentului.

În ceea ce privește victimele, femeia rănită a avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri de specialitate. Bărbatul a fost tratat de echipajele medicale direct la stația de metrou și a putut pleca ulterior pe propriile picioare.

