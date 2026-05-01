România a resimțit temperaturi mai degrabă specifice iernii decât primăverii. Valorile extrem de scăzute au fost înregistrate în mai multe regiuni ale țării. Deși sudul, în special Muntenia și Oltenia, a fost cel mai afectat, frigul s-a resimțit puternic aproape peste tot.

Câte recorduri au fost doborâte într-o singură dimineață

Datele transmise de confirmă un episod meteo cu adevărat ieșit din comun. Nu mai puțin de 54 de recorduri ale temperaturilor minime au fost doborâte într-o singură dimineață. Acest lucru transformă ziua de 1 Mai în cea mai rece din ultimii 35 de ani.

La Miercurea Ciuc, temperatura a coborât până la -8,1°C, stabilind un nou record lunar la nivel național și depășind vechiul prag de -7,7°C înregistrat în mai 2007. Nici Capitala nu a fost ocolită de acest val de frig, stațiile meteo din București raportând, la rândul lor, valori record pentru o dimineață de 1 Mai.

Cum a ajuns România polul frigului în Europa la final de aprilie

a adus un contrast meteo surprinzător. România a devenit cea mai rece zonă din Europa, mai ales în Muntenia și Oltenia, unde temperaturile au coborât neobișnuit de mult. În același timp, în Scandinavia se înregistrau valori de vară, de până la 24–25 de grade, accentuând și mai mult diferența extremă.

Situația a fost generată de un blocaj atmosferic de tip omega, care a menținut aerul rece deasupra țării. În total, au fost raportate 51 de recorduri ale temperaturilor maxime, cele mai multe înregistrate în sudul țării. Printre acestea se numără și stațiile meteo din București Băneasa și București Filaret.