B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12

Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12

Ana Beatrice
01 mai 2026, 18:02
Frig ca în plină iarnă la 1 Mai! A fost cea mai rece dimineață din ultimii 35 de ani. Temperaturile au coborât până la -12
Sursă Foto: Facebook - Meteoplus
Cuprins
  1. Ce temperaturi neobișnuite s-au înregistrat la început de mai
  2. Câte recorduri au fost doborâte într-o singură dimineață
  3. Cum a ajuns România polul frigului în Europa la final de aprilie

Un val de aer polar a pus stăpânire pe România chiar la început de mai, aducând temperaturi surprinzător de scăzute pentru această perioadă. Dimineața a fost una dintre cele mai reci din ultimele decenii, contrastând puternic cu vremea obișnuită de primăvară.

Ce temperaturi neobișnuite s-au înregistrat la început de mai

România a resimțit temperaturi mai degrabă specifice iernii decât primăverii. Valorile extrem de scăzute au fost înregistrate în mai multe regiuni ale țării. Deși sudul, în special Muntenia și Oltenia, a fost cel mai afectat, frigul s-a resimțit puternic aproape peste tot.

Câte recorduri au fost doborâte într-o singură dimineață

Datele transmise de Administrația Națională de Meteorologie confirmă un episod meteo cu adevărat ieșit din comun. Nu mai puțin de 54 de recorduri ale temperaturilor minime au fost doborâte într-o singură dimineață. Acest lucru transformă ziua de 1 Mai în cea mai rece din ultimii 35 de ani.

La Miercurea Ciuc, temperatura a coborât până la -8,1°C, stabilind un nou record lunar la nivel național și depășind vechiul prag de -7,7°C înregistrat în mai 2007. Nici Capitala nu a fost ocolită de acest val de frig, stațiile meteo din București raportând, la rândul lor, valori record pentru o dimineață de 1 Mai.

Cum a ajuns România polul frigului în Europa la final de aprilie

Ziua de 30 aprilie a adus un contrast meteo surprinzător. România a devenit cea mai rece zonă din Europa, mai ales în Muntenia și Oltenia, unde temperaturile au coborât neobișnuit de mult. În același timp, în Scandinavia se înregistrau valori de vară, de până la 24–25 de grade, accentuând și mai mult diferența extremă.

Situația a fost generată de un blocaj atmosferic de tip omega, care a menținut aerul rece deasupra țării. În total, au fost raportate 51 de recorduri ale temperaturilor maxime, cele mai multe înregistrate în sudul țării. Printre acestea se numără și stațiile meteo din București Băneasa și București Filaret.

Tags:
Ultima oră
18:40 - Următoarea minivacanță e mai aproape decât crezi. Data care le aduce românilor un nou weekend prelungit
18:39 - Urmărire ca în filme pe Autostrada A2. Un șofer de 19 ani „se grăbea să ajungă la Vama Veche” (VIDEO)
18:38 - Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Vama Veche în minivacanța de 1 Mai
18:06 - Lovitură pentru fiul lui Adrian Păunescu în instanță. Procesul de 1,7 mil de euro cu Rapid suspendat
17:30 - O româncă a atacat două persoane la metroul din Viena. Arma folosită i-a lăsat mască pe anchetatori
17:19 - Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)
17:10 - Filtre masive pe drumul spre mare de 1 Mai! Un tânăr a fost reținut cu 12 kg de droguri în mașină
16:53 - Veniturile militarilor în 2026. De la cât pornesc și unde ajung salariile în Armată
16:25 - „Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
16:24 - Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”