Acasa » Politică » Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)

Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)

Ana Beatrice
01 mai 2026, 17:19
Ilie Bolojan clarifică situația șefiei PNL: „Nu există niciun fel de probleme pe această temă” (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Bolojan despre șefia PNL în cazul trecerii moțiunii de cenzură
  2. Cum vede Ilie Bolojan responsabilitatea de a conduce PNL

În plin context politic tensionat, Ilie Bolojan a făcut vineri mai multe clarificări. El a declarat că, dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului va fi adoptată, situația sa la conducerea PNL va fi discutată intern.

Liderul liberal a subliniat că astfel de decizii țin exclusiv de structurile partidului. Totodată, a precizat că nu există probleme în privința conducerii, deoarece PNL are un președinte ales prin congres.

Ce spune Bolojan despre șefia PNL în cazul trecerii moțiunii de cenzură

În fața întrebărilor legate de viitorul său politic, Ilie Bolojan a oferit clarificări. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Suceava. El a fost întrebat dacă va rămâne președinte al PNL în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată în Parlament.

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii din partid. Dar Partidul Naţional Liberal are un preşedinte ales prin congres, nu există niciun fel de probleme pe această temă”, a transmis vineri premierul României.

Cum vede Ilie Bolojan responsabilitatea de a conduce PNL

Ilie Bolojan a atras atenția că poziția de președinte al PNL implică o mare responsabilitate. Aceasta este dată de tradiția și rolul important pe care partidul l-a avut de-a lungul timpului.

„Atunci când eşti preşedintele PNL, ai o mare responsabilitate. Pentru că pe această funcţie, de-a lungul istoriei, mai ales a celei în care Partidul Naţional Liberal a făcut ce trebuie pentru ţara asta, au stat nişte oameni care te obligă la un anumit comportament. Şi atunci când intru în clădirea Guvernului şi mă uit în partea dreaptă, unde sunt premierii noştri care au făcut istorie pentru România, îmi dau seama ce responsabilitate mare am, cât timp sunt preşedintele acestui partid. Și există deci o decizie, nu există niciun fel de probleme pe tema asta”, a mai precizat acesta.

