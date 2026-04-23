Președinta Bundestagului, Julia Klöckner, ar fi fost ținta unui atac cibernetic care a vizat utilizatorii aplicației Signal, în contextul intensificării războiului hibrid purtat de Rusia în Europa. Potrivit unei anchete publicate de Der Spiegel, serviciile de informații germane suspectează implicarea Moscovei.

Cont compromis în rândul conducerii CDU

Potrivit informațiilor apărute în presă, contul de Signal al Juliei Klöckner ar fi fost compromis. Aceasta este un membru important al CDU și o apropiată a cancelarului Friedrich Merz, scrie Adevărul.

Sursele citate susțin că Klöckner face parte din conducerea partidului, iar membrii executivului CDU, inclusiv cancelarul, utilizează grupuri de discuții pe Signal pentru comunicare internă. O eventuală breșă de securitate ar putea ridica semne serioase de întrebare privind protecția comunicațiilor la nivel înalt.

Reacții oficiale și verificări de securitate

Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al Juliei Klöckner nu a confirmat, dar nici nu a infirmat incidentul. Acesta a declarat că Parlamentul german nu oferă, în mod obișnuit, informații despre infrastructura critică de securitate.

Între timp, BfV (serviciul de informații interne al Germaniei) l-a informat pe Friedrich Merz despre situație. În urma verificărilor efectuate, telefonul cancelarului nu a prezentat semne de compromitere.

Avertisment privind atacurile de tip phishing

Incidentul vine pe fondul unui val tot mai amplu de atacuri de tip phishing, o metodă prin care atacatorii se dau drept entități de încredere pentru a obține date sensibile sau pentru a convinge victimele să acceseze linkuri malițioase.

Chiar în această săptămână, BfV a transmis un avertisment parlamentarilor germani cu privire la amploarea acestor atacuri.

„Trebuie să presupunem că un număr mare de grupuri Signal din sfera parlamentară sunt citite de atacatori aproape nedetectați”, au transmis reprezentanții agenției, citați de Der Spiegel.

Atacuri extinse în Europa și Ucraina

Acțiunile de hacking atribuite Rusiei nu se limitează la Germania. Recent, procurori, anchetatori și instituții anticorupție din Ucraina au fost principalele ținte ale unor operațiuni similare.

Atacurile au vizat și state membre NATO, inclusiv România, unde au fost compromise zeci de conturi administrate de Forțele Aeriene și de baze NATO.

Cele mai multe victime rămân însă în Ucraina, unde peste 170 de conturi aparținând procurorilor, anchetatorilor și instituțiilor implicate în lupta anticorupție și în identificarea colaboratorilor ruși au fost sparte.

În acest context, autoritățile europene avertizează asupra intensificării amenințărilor cibernetice și a necesității consolidării măsurilor de securitate digitală la nivel instituțional.