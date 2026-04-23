B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile

Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile

Ana Beatrice
23 apr. 2026, 08:44
Panică pe faleza din Constanța din cauza unei posibile mine marine. Ce au descoperit autoritățile
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. A fost sau nu pericol pe faleza Cazinoului din Constanța
  2. Ce au descoperit, de fapt, autoritățile în mare
Alertă neașteptată, miercuri, pe faleza Cazinoului din Constanța. Un trecător a pus autoritățile pe jar după ce a observat un obiect suspect, posibil o mină marină.

A fost sau nu pericol pe faleza Cazinoului din Constanța

O alertă care părea serioasă s-a dovedit, în final, o simplă sperietură. Faleza a fost închisă, iar autoritățile au intervenit rapid. Verificările au început după ce un trecător a sunat la 112.

Acesta a spus că a văzut în apă un obiect plutitor care semăna cu o mină marină și a stârnit îngrijorare. După intervenție, misterul a fost lămurit, iar din mare au fost scoase două butelii.

„Din câte am înțeles de la domnul agent de acolo, s-ar fi găsit o posibilă bombă marină”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

Ce au descoperit, de fapt, autoritățile în mare

Intervenție în forță pe faleza Cazinoului, unde mai multe echipaje au ajuns de urgență, iar zona a fost complet blocată. Accesul pietonilor și circulația mașinilor au fost oprite zeci de minute, în timp ce verificările erau în plină desfășurare.

Emoțiile s-au risipit însă rapid, după ce s-a stabilit că nu există niciun pericol real. Din apă au fost recuperate două butelii, nu o mină marină, așa cum se crezuse inițial. În prezent, autoritățile încearcă să afle cui aparțin obiectele descoperite în mare.

Tags:
