O alertă care părea serioasă s-a dovedit, în final, o simplă sperietură. Faleza a fost închisă, iar autoritățile au intervenit rapid. Verificările au început după ce un trecător a sunat la 112.
Acesta a spus că a văzut în apă un obiect plutitor care semăna cu o mină marină și a stârnit îngrijorare. După intervenție, misterul a fost lămurit, iar din mare au fost scoase două butelii.
„Din câte am înțeles de la domnul agent de acolo, s-ar fi găsit o posibilă bombă marină”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.
Intervenție în forță pe faleza Cazinoului, unde mai multe echipaje au ajuns de urgență, iar zona a fost complet blocată. Accesul pietonilor și circulația mașinilor au fost oprite zeci de minute, în timp ce verificările erau în plină desfășurare.
Emoțiile s-au risipit însă rapid, după ce s-a stabilit că nu există niciun pericol real. Din apă au fost recuperate două butelii, nu o mină marină, așa cum se crezuse inițial. În prezent, autoritățile încearcă să afle cui aparțin obiectele descoperite în mare.