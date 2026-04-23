Un accident feroviar grav a avut loc joi, 23 aprilie, în apropiere de Hillerød, la nord de Copenhaga. Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, iar mai multe persoane au fost rănite. Din fericire, autoritățile au confirmat că nu există pasageri blocați în vagoane, informează Deutsche Welle.
Scene tensionate s-au derulat în apropiere de Hillerød, la nord de Copenhaga, unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal, potrivit informațiilor din presa locală și internațională.
Impactul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din zona metropolitană a Capitalei. „Este vorba despre două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat acesta.
În urma coliziunii, mai mulți pasageri au fost răniți, însă intervenția rapidă a echipelor de urgență a limitat consecințele. „Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat”, a mai precizat oficialul, subliniind că toți cei aflați în vagoane au reușit să se evacueze.
Bilanțul victimelor indică aproximativ 17 persoane rănite, potrivit informațiilor difuzate de DR, care citează date furnizate de poliție. La locul accidentului au fost mobilizate rapid echipaje de intervenție și salvare, care au acordat îngrijiri victimelor și au securizat zona.
Autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate, iar operațiunile de evaluare continuă. În paralel, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și cine se face responsabil de acest incident.