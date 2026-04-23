Un accident feroviar grav a avut loc joi, 23 aprilie, în apropiere de Hillerød, la nord de Copenhaga. Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, iar mai multe persoane au fost rănite. Din fericire, autoritățile au confirmat că nu există pasageri blocați în vagoane, informează .

Cum s-a produs accidentul feroviar de lângă Hillerød

Scene tensionate s-au derulat în apropiere de Hillerød, la nord de Copenhaga, unde două trenuri locale s-au ciocnit frontal, potrivit informațiilor din presa locală și internațională.

Impactul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din zona metropolitană a Capitalei. „Este vorba despre două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat acesta.

În urma coliziunii, mai mulți pasageri au fost răniți, însă intervenția rapidă a echipelor de urgență a limitat consecințele. „Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat”, a mai precizat oficialul, subliniind că toți cei aflați în vagoane au reușit să se evacueze.