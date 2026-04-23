Ce se întâmplă cu vânzările Dacia?

a înregistrat o scădere cu 20% a vânzărilor pe plan local, în primele trei luni din 2026. Declinul este mai accentuat pe piața românească decât la nivel european. Reprezentanții producătorului auto vorbesc despre o „depresie” generalizată a consumului pe fondul și al crizei politice. De asemene, vânzările au căzut și ca urmare a blocajului programului Rabla.

Marca românească a vândut 145.335 de autoturisme în Europa în primul trimestru din 2026, în scădere cu 16,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările din România au scăzut mai accentuat, cu 20% în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu anul trecut.

„Una dintre scăderi este în România, pentru că piața din România este «deprimată». Nu creștem în comenzi în România. Pe alte piețe, creștem peste tot”, a declarat Frank Marotte, Director de Marketing, Vânzări și Operațiuni al mărcii Dacia, citat de Economedia.ro.

Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head România, este de părere că scăderea cererii nu este determinată doar de factori economici clasici. El dă vina pe climatul general de incertitudine.

„Deschizi TV-ul pentru 5 minute și vezi că totul este «deprimat». Vedem deficitul mare, taxele crescute. Dacă crești TVA cu două puncte procentuale, prețurile cu crește cu minim 2 puncte”, a declarat Mihai Bordeanu, conform sursei citate.

Incertitudinea schimbă comportamentul consumatorilor

Oficialul Dacia susține că s-a schimbat comportamentul consumatorilor. Decizia de a achiziționa mașini noi este amânată, iar ciclul de cumpărare se prelungește. Situația este amplificată de criza politică recentă, care, în opinia sa, afectează direct economia.

„Atât țara, cât și oamenii așteaptă să vadă ce se întâmplă. Vedem o oarecare așteptare, întârziere, între momentul până la care vor cumpăra o mașină. (…) Știm că avem o criză economică și, de ieri (luni, n.r.), și o criză politică. În România, politica și economia sunt foarte legate. Suferim cu toții”, spune el.

O altă lovitură a fost dată vânzărilor de incertitudinea care domnește cu privire la derularea programului Rabla. Bordeanu acuză lipsa de predictibilitate privind acest program, unul dintre principalii stimuli pentru vânzările de mașini noi în ultimii 20 de ani. Potrivit spuselor sale, clientul Dacia este mult mai sensibil la preț și la stimulentele guvernamentale decât sunt clienții din segmentul premium.

„Anul trecut aveam comenzi încă din februarie. Anul acesta nu avem, pentru că nu știm dacă programul va veni. Din păcate, ca brand, suntem mai loviți de lipsa Rabla decât orice alt jucător”, a spus Bordeanu.

Dacia transmite semnale către guvern

Compania așteaptă o decizie din partea autorităților și, în acest sens, transmite semnale către guvern privind importanța programului pentru industrie.

„Încercăm și noi să facem ca guvernul să se trezească. Sperăm că o vor face, oricare va fi guvernul mâine. Auto a fost o industrie de succes în România și nu cred că vor să o facă de nesucces”, a spus Mihai Bordeanu.

Producătorii de la Mioveni spun că perspectivele pentru restul anului rămân prudente. Mihai Bordeanu estimează că prima parte a anului va fi dificilă pentru piața auto din România. Dacă vor fi îmbunătățiri, acestea se vor vedea abia din vară. În contextul crizei interne, războiul din Ucraina sau tensiunile din Orientul Mijlociu au devenit factori secundari pentru consumatorul român.

„Toată lumea spune că va fi un 2026 greu, cel puțin pentru primele 6-9 luni. Țin să fiu de acord cu ei. Prima jumătate va fi cu siguranță grea, dar există speranță după vacanța de vară, dacă nu se întâmplă o nouă catastrofă politică”, a declarat acesta.