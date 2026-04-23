Miniștrii PSD urmează să-şi dea demisia joi, 23 aprilie, înainte de şedinţa programată la ora 11:00, la Palatul Victoria. Social-democrații au hotărât să-și retragă miniștrii, în urma unui vot dat în Biroului Permanent Naţional.

au luat decizia să se retragă din Guvern dacă premierul nu-și dă demisia. O decizie a fost luată în ședința Biroului Permanent Naţional al partidului. Miniștrii PSD vor demisiona în contextul retragerii sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan şi a refuzului acestuia de a pleca din funcţie.

Sunt aşteptaţi să demisioneze din Cabinetul Bolojan:

Marian Neacşu – vicepremier;

Florin Barbu – ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Bogdan Ivan – ministrul Energiei;

Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

Radu Marinescu – ministrul Justiţiei;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii;

Ciprian Şerban – ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

Nicușor Dan îndeamnă la calm

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, cu o zi înainte ca miniștrii PSD să demisoneze, după consultările de la Cotroceni, că le-a cerut partidelor să „dezescaladeze” retorica publică. El a precizat că actuala criză politică durează de mai multe luni de zile. Iar acest lucru s-a văzut din neînțelegerile și diferențele de opinie ale partidelor din coaliția de guvernare.

„Suntem evident într-o criză politică. Criza asta nu a început azi. De luni de zile neînţelegerile, diferenţele de opinie între partidele din coaliţie s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuţiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor şi la ce vom face, mai mult decât la trecut. Şi să se uite la soluţii mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că, până în momentul ăsta, fiecare dintre actorii politici şi-au expus nemulţumirile.”, a declarat Nicușor Dan.

În intervenția sa, la finalul consultărilor de la Cotroceni, el le-a recomandat politicienilor de toate culorile să se întrebe ce va urma. Potrivit spuselor sale, chiar și o formulă de guvern minoritar ar avea nevoie de un dialog între forțele politice pro-occidentale. Nicușor Dan a exclus ideea unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, cu susținerea AUR

„Întrebarea este cum procedăm în continuare şi în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forţele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”, a spus preşedintele.

Bolojan curtează AUR după ce miniștrii PSD au spus că pleacă

PNL și USR văd ca posibilă soluție, după ce miniștrii PSD au anunțat că vor pleca din guvern, o susținere parlamentară din partea . Pentru a nu scandaliza electoratul pro-european, Alianța PNL-USR-UDMR-AUR nu va fi oficializată în cadrul unui eveniment, cu semnarea unui protocol și fotografie de grup.

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au gândit o formulă în care parlamentarii AUR vor vota alături de cei ai PNL, USR, UDMR. Nu este o formulă originală. L fel a procedat PNL în 2007. Se pare că Ilie Bolojan s-a inspirat din manevra lui Tăriceanu care, după ce a scos PD din guvern a continuat să guverneze cu sprijinul mascat al PSD. În acel moment, Tăriceanu a devenit dependent, practic, de voturile social-democraților și a fost nevoit să joace așa cum îi cântau aceștia. Iar costul s-a văzut în criza economică ce a urmat.

Cel mai probabil același lucru se va întâmpla și acum, Ilie Bolojan și PNL urmând să facă concesii celor de la AUR, în schimbul susținerii. Cel mai probabil, oamenii AUR vor ajunge la conducerea unor instituții publice și agenții de stat, iar partidul își va ăntări poziția, în perspectiva alegerilor viitoare, fără să renunțe la retorica anti-PNL lși anti-PSD.

Iar cel mai grav, în cazul unui astfel de aranjament, mai mult decât transparent, va fi că PNL și USR vor legitima formațiunea lui George Simion. Practic, Bolojan și Fritz vor șterge cu buretele toate păcatele AUR, anti-europenism și anti-NATO, pro-putinism, extremism, conspiraționism etc.