DNA dă iama în baronii politici. Dinu Iancu Sălăjanu (PNL), pus sub control judiciar. Radu Moldovan (PSD) așteaptă acuzațiile

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 09:48
Dinu Iancu Sălăjanu Sursa foto. Facebook/ Dinu Iancu Sălăjanu
Cuprins
  1. Procurorii DNA dau iama în baronii locali
  2. Funcționari de la CJ Bistrița Năsăud, reținuți
  3. Anchetă complexă efectută de procurorii DNA

Procurorii DNA au început să dea iama în baronii politici, la scurtă vreme după ce Ioan Viorel Cerbu și-a preluat mandatul, la conducerea structurii. Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) președintele Consiliului Județean Sălaj și Radu Moldovan (PSD), omologul său de la Bistrița-Năsăud, sunt vizați de anchete de corupție. 

Marți, 22 aprilie, autoritățile judiciare au descins la 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București. Anchetatorii au efectuat percheziții și au aplicat sechestre pe  milioane de lei.

Procurorii DNA dau iama în baronii locali

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu (PNL), a fost plasat sub control judiciar într-un amplu dosar de corupție. Procurorii DNA anchetează mai multe achiziții publice din județele Sălaj și Bistrița-Năsăud. De asemenea, este vizat de acuzații și omologul său de la Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan (PSD).

Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuința lui Dinu Iancu Sălăjanu, din Zalău, și la sediul Consiliului Județean, de unde au ridicat documente. Au fost sigilate patru birouri, cel al președintelui, al directorului executiv al Direcției Investiții, al șefului serviciu Achiziții Publice și cel al unui șef serviciu din Direcția Patrimoniu.

Președintele CJ Sălaj a fost audiat la DNA Cluj vreme de mai multe ore, în prezența avocatului Cristian Tărău, decanul Baroului Sălaj, conform presei locale. El a plecat de la sediul instituției abia în jurul orei 23:20. La audieri au mai ajuns ieri directorul executiv al Direcției Investiții din Consiliul Județean Sălaj, cât și Mate József șef serviciu în Direcția Patrimoniu.

Dinu Iancu Sălăjanu a fost plasat sub control controlu judiciar. O măsură similară a fost luată și față de doi colaboratori, Mate Jozsef și Gavrilă Ghilea.

Funcționari de la CJ Bistrița Năsăud, reținuți

Un număr de șase persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, efectuate de procurorii DNA la Consiliul Județean Bistrița Năsăud. Între aceștia se află administratorul public al județului Florin Moldovan și directorul executiv Ciprian Ceclan. Alte două persoane, printre care șoferul președintelui CJ Radu Moldovan, sunt cercetate sub control judiciar, relatează presa locală.

Procurorii au aplicat sechestru pe suma de 19 milioane de lei la o societate comercială abonată la bani publici, Frasinul, vizată de anchetă. Administratorul companiei, Traian Larionesi, a fost dus la audieri la sediul DNA Cluj undeva în noapte.

Conform unor surse judiciare, președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Radu Moldovan, va fi, de asemenea, pus sub acuzare. În cazul acestuia, procurorii suspectează că ar deține proprietăți în Franța pe numele altor persoane.

Anchetă complexă efectută de procurorii DNA

Procurorii DNA – Serviciul teritorial Cluj au anunțat miercuri, 23 aprilie, că efectuează cercetări în trei cauze penale. Ancheta vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

„În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, a transmis DNA

Operațiunile au avut loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române”

Criză guvernamentală. Miniștrii PSD așteptați să demisioneze din funcții. Schimbare de strategie. Social-democrații amână depunerea demisiilor UPDATE
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD. Voiau să dărâme Guvernul Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României"
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
"Cadoul" ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici". Ce a spus Olguța Vasilescu
